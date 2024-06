Se odpravljate na Bled? Tega na jezeru ne smete več početi

»Na Blejskem otoku, ki meri pičlih 8.000 kvadratnih metrov, je število privezov omejeno,« so sporočili z javnega zavoda Turizem Bled. Privezi so na voljo za pletne, lesene čolne z vesli, dva hidrobusa in plovila, ki oskrbujejo blejski otok, izkrcavanje potnikov pa je na voljo zgolj na za ta namen predvidenih mestih.

Od leta 2016 dalje je plovba dovoljena tudi drugim plovilom, kot so SUPi, kajaki in kanuji. Ker je število omenjenih plovil izjemno naraslo, so se pojavile težave.

Nekateri uničujejo naravo

Žal je privedlo do tega, da obiskovalci z raznovrstnimi plovili pristajajo na otoku in zaradi omejenega števila privezov pristajajo povsod, plovila pa vlečejo na obalo čez korenine in prst. To se kaže v trajnih poškodbah dreves in obale, zato bo pristajanje in izkrcavanje na otoku za omenjena plovila z letošnjim poletjem prepovedana.

Rekreacija na jezeru je še vedno dovoljena, uporabniki plovil na lasten pogon pa lahko v jezero vstopijo na dveh točkah: v Mali in Veliki Zaki. Tudi otok si lahko ogledajo med krmarjenjem po gladini, a pristati na njem ne smejo.

»Obiskovalce, ki bodo otok obiskali z omenjenimi plovili, bodo ozaveščali in usmerjali zaposleni na otoku ter redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva občine Bled, Bohinj in Železniki,« so sporočili z javnega zavoda Turizem Bled.

Plovila na električni pogon, kot so e-foili, motorne deske in podobno, so za uporabo na jezeru izrecno prepovedana.