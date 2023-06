Še nimate letošnje vinjete? Čas za cenejšo se izteka

Kot smo poročali, je vlada sprejela predlog uprave Darsa o podražitvi vinjet. Te bodo dražje za 6,8 odstotka.

Stara cena velja le še dan in pol. S 15. junijem bodo vinjete dražje. Tako boste morali za letno odšteti 117, 50 evra namesto dozdajšnjih 110 evrov, za mesečno 32 evrov namesto 30 evrov, za tedensko pa 16 evrov namesto 15 evrov.

Letna vinjeta za cestninski razred 2B, kamor sodi večina kombiniranih in lahkih dostavnih vozil, se bo podražila z 220 na 235 evrov, mesečna s 60 na 64,10 evra in tedenska s 30 na 32 evrov. Letna vinjeta za motorje pa bo po novem znašala 58,70 evra (zdaj 55 evrov), polletna bo dražja za dva evra in bo stala 32 evrov, tedenska pa bo stala osem evrov, kar je pol evra več kot doslej.

Za slabih 15 milijonov evrov več prihodkov

V Darsu ocenjujejo, da do konca tega leta prejeli 5,3 milijona evrov dodatnih prihodkov od prodaje elektronskih vinjet, ob predpostavki, da bo količinsko prodaja ostala enaka kot v drugi polovici leta 2022, na letni ravni pa za 14,6 milijona evrov dodatnih prihodkov.