Se nam le obeta kavcijski sistem za nepovratno embalažo?

Že pred leti so državljani in okoljevarstveniki vladi predlagali, da bi za čistejše okolje in manj v naravo odvržene odpadne embalaže uvedli kavcijski sistem, kot ga poznajo denimo na Hrvaškem in v Nemčiji.

Predlagatelji so omenjeni sistem videli kot rešitev ne le zato, ker bi se na ta način več ljudi morda odločilo embalažo raje vrniti v trgovino, morda bi kdo kakšno steklenico, pločevinko ali plastenko videl ležati ob cesti, jo pobral in v trgovino v zameno za nekaj denarja odnesel sam. Takrat se vladajoči s tem niso strinjali, saj da uvedba kavcij za nevračljivo, oziroma odpadno embalažo ne bi vplivala na to, da bi se manj odpadkov znašlo v naravi, ampak bi spodbujala določene družbene skupine k pobiranju odpadkov, kar pa, so takrat navedli »ne sme in ne more biti cilj nobene politike ravnanja z odpadki«.

Ni jih bilo malo, ki se s slednjim sicer niso strinjali, na družabnih omrežjih so se razvnele debate o tem, da je povsem vseeno, kdo odpadek pobere, da je le pobran, poleg tega so vodilne obtožili, da tistim, ki jim je mar za okolje, ne bi pa se branili še dodatnih nekaj centov, slednje odreka.

Ministrstvo podpira uvedbo kavcijskega sistema

Zdaj se bo, kot kaže, to le nekoliko spremenilo. Okoljsko ministrstvo je namreč sporočilo, da podpira uvedbo kavcijskega sistema za nepovratno embalažo pijač. V Sloveniji smo kavcijski sistem sicer že uvedli 1. junija letos, a le za povratne steklenice. Kavcija zanje znaša med deset in 35 centov, koliko bi znašala kavcija za nepovratno embalažo, za zdaj še ni znano, združenje proizvajalcev pijač je predlagalo 20 centov. Kavcija mora biti sicer dovolj visoka, da ljudi spodbuja k vračanju embalaže ter dovolj nizka, da prepreči goljufije, so si enotni strokovnjaki.

Še preden bomo tudi zares lahko začeli plastenke in pločevinke vračati v trgovine, pa bodo morali zakonodajne spremembe, ki kavcijski sistem predvidevajo, potrditi vlada in poslanci. Po poročanju nekaterih medijev pa naj bi bili oboji spremembam naklonjeni.