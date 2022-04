Se je že začelo! Odstopil podpredsednik SD

Stranka SD je na tokratnih volitvah dosegla precej manj kot na volitvah leta 2018. Ni ji pomagalo niti povezovanje s strankami Levica, LMŠ in SAB v koalicijo KUL, vendar pa analitiki pojasnjujejo, da so bile vse stranke te koalicije najverjetneje žrtev taktičnega glasovanja, s katerim so se volivci raje odločili svoj glas podeliti najverjetnejšemu novemu mandatarju in predvolilnih anket javnega mnenja Robertu Golobu in njegovemu Gibanju Svoboda. Kakšne bodo posledice, bomo videli v kratkem.

Že danes pa je zaradi rezultata pod pričakovanji za SD odstopil Jernej Pikalo. Takole je na twitterju sporočil svojo odločitev: »Volilni rezultat stranke SD je pod pričakovanji. Slab. Socialna demokracija pa je predobra ideja, da bi imela zgolj 6,65 odstotka podpore. Zato se mi zdi prav, da kot podpredsednik SD z odstopom dam zalet resnični razpravi v stranki, kako naprej. Srečno SD!

Na odstop Pikala se je že odzvala tudi predsednica stranke Tanja Fajon. »Odstop Jerneja Pikala spoštujem in ga vidim predvsem v luči, da se v stranki iskreno pogovorimo, kako in s katero ekipo bomo stranko peljali naprej. Sama bom naredila vse, da bo ta postopek odprt za vse v stranki do kongresa, ki bo v roku šest mesecev.«