Po Evroviziji odjeknila teorija zarote: zmagovalec je bil znan vnaprej, tu je dokaz (FOTO)

Nemo je v soboto zmagal v finalu Eurosonga s pesmijo 'The Code', hrvaški predstavnik Baby Lasagna pa je osvojil drugo mesto. Skupno je osvojil 547 točk, Nemo pa 591 točk. Po družbenih omrežjih se širi fotografija, ob kateri mnogi uporabniki mislijo, da je vendarle bilo vse že vnaprej določeno.

In kaj točno razburja ljudi in podpihuje teorijo zarote? Primerjava med obliko odra in švicarsko zastavo, na kateri je bel križ enake oblike. Križa sta si zelo podobna in to je bilo dovolj za vznik nove teorije zarote o dogovorjenem zmagovalcu.

Nekateri na družbenih omrežjih teoretikom odgovarjajo, da se taka oblika odra uporablja že dlje časa. Tudi leta 2022 je bil evrovizijski oder v obliki križa, so zapisali, vendar dvomljivcev v pristnost Evrovizije ne prepriča noben argument.

Letošnje tekmovanje je bilo v Malmöju na Švedskem. Na odru so bili LED podi, LED kocke, pisane luči ... Oder je bil postavljen na sredino dvorane. Uporabili so 2.168 svetil, predprogramiranje pa je trajalo štiri tedne. LED talni oder je bil velik 186 kvadratnih metrov, LED zaslon v ozadju pa 340 kvadratnih metrov. Oder so postavljali pol leta.