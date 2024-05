Oče poskušal posiliti mladoletno hčer, babico hudo telesno poškodoval

Policisti v Kruševcu v Srbiji so aretirali šestintridesetletnega moškega zaradi obstoja razlogov za sum, da je storil kaznivo dejanje poskusa posilstva.

Osumljen je poskusa posilstva svoje mladoletne hčerke. Po odredbi višje državne tožilke so mu odredili pridržanje do 48 ur, nato pa ga bodo s kazensko ovadbo privedli na državno tožilstvo, poroča telegraf.rs.

Po odredbi VJT v Kruševcu je bilo odrejeno pridržanje osumljenemu S. V. iz Kruševca, ki je osumljen storitve kaznivega dejanja - poskus posilstva. Kot sumijo, je bil v vinjenem stanju v svoji družinski hiši, po vrnitvi domov pa je vstopil v sobo, kjer spita njegovi mladoletni hčerki, in se poleg njiju ulegel v posteljo.

Osumljenec je nato mlajšo hčer, staro 12 let, poslal spat k materi, starejšo hčer, staro 13 let, pa poljubljal in objemal ter se je začel dotikati po prsih.

Deklica se je začela upirati, nato pa jo je osumljeni pustil zaspati. »Ko je zadremala, je začutila, da ji je začel slačiti spodnje perilo, nato pa je začela kričati, kar je slišala njena mama, ki je pritekla,« pravi vir blizu preiskave.

Za tem sta prišla babica in dedek in takrat je prišlo do prepira. Osumljenec je vzel kuhinjski nož in preko dedka, ki je najverjetneje poskušal umiriti situacijo, babico hudo telesno poškodoval, poroča mondo.rs.