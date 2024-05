Skrivnostna bolezen ubila štiri ljudi. Ugibajo, da se prenaša z vodo

Zaradi skrivnostne bolezni v nigerijskem mestu Zamfara so umrli štirje ljudje, več sto pa je okuženih, medtem ko zdravstveni strokovnjaki opozarjajo na hitro širjenje bolezni in razkrivajo gripi podobne simptome.

Vlada je potrdila, da so štirje ljudje mrtvi in da so ogroženi tudi otroci. Okužba je doslej potrjena že pri 177 ljudeh.

»Obolevajo predvsem otroci, primeri pa so povezani s porabo vode.« FOTO: Temilade Adelaja Reuters

Dr. Aisha Anka, državna ministrica za zdravje, je v začetku tega tedna v izjavi za tisk potrdila štiri smrti. Razkrite so tudi podrobnosti o bolezni in simptomih, ki so privedli do nesrečnega konca: napihnjenost in tekočina v trebuhu, povečana jetra in vranica, zvišana telesna temperatura in splošna telesna šibkost so glavni simptomi, ki prizadenejo obolele.

Prizadete so tri vasi

Dr. Anka je potrdila, da se je bolezen razširila po treh vaseh, bolezen so odkrili v Maradunu, Shinkafiju in Gusauu. Primere so potrdile tudi lokalne oblasti. Nacionalni center za nadzor bolezni je bil seznanjen s širjenjem okužbe in smrtnimi primeri, država pa sprejema ukrepe, s katerimi bi omejili naraščajoče število okužb.

»Obolevajo predvsem otroci, primeri pa so povezani s porabo vode. Doslej so zabeležili štiri smrti, odkrili so 177 primerov,« je povedala dr. Anka.

Nigerija. FOTO: Abraham Achirga Reuters

Poročali so, da je 45 ljudi umrlo v vasi Gundutse v zvezni državi Kano. Ali je bolezen, zaradi katere so umrle ženske, otroci in starci, enaka bolezni, ki divja v Zamfari, še ni znano. Menijo, da je skupnost v vasi Gundutse na vrhuncu števila okužb pokopavala tudi do pet ljudi na dan.