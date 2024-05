Komentar Marka Uršiča: Auschwitz

V nedeljo je med prenosom tekme s svetovnega prvenstva v hokeju na ledu bilo slišati, da je poljsko mesto Oświęcim po slovensko Auschwitz. Bolje, da ne napišemo, kako se potem po »slovensko« imenujejo kakšna mesta na sončni strani Alp. Po svetu se marsikaj sliši in piše. Tudi tu bolje, da ne napišemo, kaj si mislimo o svetu »moderne dobe«.

V komercializaciji športa je seveda razvidno, da po programski shemi televizij, pogojeni z gledanostjo, reklamami ..., večina ljudi »požira« nogomet elitnih lig velike peterice. V poljski prvi ligi, ekstraklasi, so stadioni polni, gledalska kultura obiska tekem je, tudi glede odbojke, košarke, hokeja, na visoki ravni. V poljski nogometni ligi je na papirju v kadrih moštev sedem slovenskih igralcev, a je standardni član prve postave le Erik Janža v Górniku iz Zabrzeja. Blaž Kramer (Legia Varšava) in Rok Kidrič (Puszcza Niepołomice) sta poškodovana, Dušan Stojinović (Jagiellonia Białystok) in Luka Zahović (Pogon Szczecin) sta obtičala na rezervni klopi, Damjana Boharja (Zagłębie Lubin) sploh ni na spregled.

Posebna zgodba je Miha Blažič iz Lecha iz Poznana. Slovenski reprezentant je v zadnjem času več med rezervisti kot na igrišču, pa še takrat ga hudo polomi. V 11. krogu ekstraklase 6. oktobra je pri zmagi Lecha s 4:1 nad Puszczo storil hudo napako pri izenačenju gostov. Po predložku z desne strani v kazenski prostor je pri posredovanju zgrešil celo žogo, Kamil Zapolnik pa jo je pospravil v mrežo. Celo na Lechovi rezervni klopi so se ljudje ob tej napaki držali za glave. V nedeljo je bil v sklopu 32. kroga ekstraklase derbi med Lechom in Legio, gosti iz Varšave so zmagali z 2:1. Oba njihova gola pa sta bila zadetka v lastno mrežo Blažiča in Bartosza Salamona.

Pri avtogolu Slovenca je Paweł Wszołek poslal predložek v kazenski prostor, tam je na levi strani Yuri Ribeiro z glavo žogo poslal pred vrata. Vratar Bartosz Mrozek se je, da bi ubranil žogo, vrgel v svojo levo stran, pred njim pa je bil Blažič, ki jo je nesrečno in nespretno usmeril prav v nasprotno, desno stran Lechovih vrat. Blažičeva boljša polovica je Poljakinja, v Poznanu mu gotovo ni slabo, a se mora bolje osredotočiti na svoj posel na igrišču.