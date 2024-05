Nevarnost v peskovniku: v treh mariborskih vrtcih steklo in plastika v mivki

V nekaterih mariborskih vrtcih so v mivki, ki jo je občina Maribor dobila od donatorja, našli delce stekla in plastike, so poročali v oddaji 24 ur. A se je vse končalo srečno, saj so oporečno mivko zaposlni še pravočasno odkrili. Kot so še poročali, so sporno mivko sprejeli v vrtcih Oton Župančič, Boris Peče in Studenci, v drugih mariborskih vrtcih je niso potrebovali.

Predsednica skupnosti vrtcev Maribora Ranka Šamec je za 24 ur povedala, da se s tako mivko seveda otroci ne morejo igrati: »Poleg tega je to groba gradbena mivka, ki jo ne moreš oblikovati v potičke in ni primerna za igro za otroke v peskovniku,«.