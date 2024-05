Šopek najlepših v finale

Minulo soboto smo dobili 15 finalistk letošnjega izbora Miss Slovenije za miss sveta, a lepotna karavana v Starem trgu pri Ložu ni bila le konec tedna. Sodelovanje med projektom Miss Slovenije, ki že vrsto let deluje pod geslom Podpirajmo slovensko in povezujmo Slovenijo, in občino Loška dolina traja od začetka leta, ko se je 20 polfinalistk prvič uradno predstavilo v stari žagi, del posesti Zavoda Ars Viva.

Naj obleko so nagradili.

Nastopila je Eva Boto.

Zapela je tudi Nuša Derenda.

Udeleženke so spoznale naravno in kulturno dediščino občine, se udeležile tradicionalnega vzpona na Gornje Poljane, na sejmu Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani so z Javnim zavodom Snežnik in nekaterimi lokalnimi obrtniki zastopale lepote Loške doline. Obiskale so tudi grad Snežnik, Andreja Podobnik, ultramaratonka in uspešna podjetnica, jih je vodila skozi delavnico coachinga. Tudi letos sodelujejo z VDC Zasavje, kjer so se polfinalistke udeležile izobraževanja za podporne osebe in so aktivno vključene v projekt Širimo VIP Zasavje; dekleta so večkrat obiskala lokalne VDC in uporabnikom popestrila dneve z različnimi delavnicami, udeležila pa so se tudi jubilejne 40-letnice delovanja VDC Zasavje.

Obleke, ki si jih dekleta sešijejo iz sanitetnega materiala, so vsako leto boljše

No, dvajseterica se je občinstvu, dogodek smo lahko v neposrednem prenosu spremljali na uradnem kanalu Miss Slovenije na youtubu, in žiriji (ki jih spremlja od začetka) predstavila trikrat. Prvič so na odru odgovarjale na vprašanja, prav vse so bile suverene, drugič so prišle v eko oblekah, ki so si jih iz sanitetnega materiala sešile same, iz leta v leto so stvaritve boljše, po modni brvi pa so se sprehodile tudi v večernih toaletah. Za dobro voljo so poskrbeli plesalci, Eva Boto in Nuša Derenda.

Kot rečeno, je žirija izbrala 15 deklet, 15 finalistk, ki bodo upale na veliki met, naziv miss Slovenije 2014. To so: Nina Žavski, Ajda Nina Vivod, Abbi Sušelj, Helena Pokeržnik, Katja Zver, Saša Poklukar, Nika Kuzman, Neja Prosenjak, Amadea Zupan, Katja Omerzel, Pia Hribar, Allisa Pelka, Lara Senica, Tjaša Žnidaršič in Tara Tofaj. A to ne pomeni, da se je pot za preostale končala, projekt Miss Slovenije namreč dekletom tudi po koncu tekmovanja predstavlja priložnost za naprej, kot pravi lastnica licence Jelka Verk, že več let dajejo možnosti in priložnosti vsem dekletom, ki si tega želijo, in jih aktivno vključujejo v projekt in organizacijo. Na polfinalni prireditvi so razglasili tudi zmagovalke posameznih izzivov: najboljšo eko obleko je ustvarila Katja Omerzel, pri izzivu s Kovinoplastiko Lož je zmagala skupina za blagovno znamko Arx, pri podjetju Kronoterm je nagrado za izziv prejela skupina Termokreativke, nagrado za najboljši video pa Katja Zver.

Polfinalistke v trajnostnih oblekah

Dekleta so se predstavila tudi v večernih toaletah.

Pred petnajsterico so zdaj meseci izobraževanj, izzivov in najrazličnejših dogodkov, ki bodo vodili do velikega finala. Ta bo letos decembra, ko bo znano, katera finalistka bo osvojila krono najlepše in barve Slovenije zastopala za svetovnem izboru.