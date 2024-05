ŠOKkast s skupino BOOOM!: Prikazali so nas kot glavne zlikovce (VIDEO)

Luka Cvetičanin, Patrik Mrak in Matevž Derenda so med svoje oboževalce poslali album Odiseja, ki je njihova na novo odkrita pot. V pesmih delijo svoja občutja in delijo osebno zgodbo, ki so jo doživeli v vseh letih ustvarjanja. »Tako smo se usedli, da povemo našo zgodbo na edini način, ki ga znamo. Da iz sebe damo vse, da pokažemo kaj se je skrivalo pod maskami in strahovi,« so zapisali o svojem novem albumu. Pred kratkim so navdušili predvsem s svojim rezultatom na evrovizijskem izboru San Marina, kjer so v hudi konkurenci na koncu s pesmijo Dance Like This zasedli peto mesto. Z nami so podelili zabavne zgodbe iz zakulisja, od strganih hlač do nepričakovanega uspeha na festivalu, kjer so navdušili številne znane glasbenike.

Prikazali so nas kot glavne zlikovce

Njihove poti so se prepletle tekom srednje šole, ko sta Luka in Matevž spoznala pri ustvarjanju plesno glasbene predstave Briljantina, kmalu pa se je rodila ideja, da ustvarijo skupino in se podajo na glasbeno pot. Začetki so bili obetavni, saj jim je ime izbral Jan Plestenjak, uvrstili so se v polfinale šova Slovenija ima talent. »Zadeva, ki nam je prinesla več dobrega kot slabega,« izkušnjo opiše Luka. »Mi rečemo, da smo bili glavni zlikovci šova, saj so nas tako prikazali.« Odzivi gledalcev so bili mešani in negativni komentarji so jih skoraj pripeljali do razhoda. »Takšni šovi lahko sprožijo veliko negativizma,« je dodal Patrik, ki je na temo negativnih spletnih komentarjev celo spisal seminarsko nalogo. Razkrili so, da zaradi udeležbe na talentih eno leto niso dobili nastopov, saj je bilo javno mnenje zelo negativno. Do preobrata je prišlo šele po udeležbi na Melodijah morja in sonca, kjer so se predstavili v popolnoma novi luči in navdušili gledalce.

Gosti nove epizode ŠOKkasta, člani skupine Boom, Matevž Derenda, Luka Cvetičanin in Patrik Mrak. Foto: Marko Feist

Odprl je Sveto pismo in doživel jasno sporočilo

Med iskanjem svojega pravega izraza je Luka odprl Sveto pismo, malo za šalo in malo zares, da bi prejel sporočilo višje sile, kako naj nadaljujejo svojo glasbeno pot. Naleteli je na Joba 32, kjer piše: »Bog ne uslišuje praznega vpitja.« To je bilo za njih zelo pomenljivo, saj pravijo, da so do takrat dejansko v prazno vpili. Ko so nehali ugajati drugim in začeli poslušati sebe je prišel novi izdelek.

Malo zaradi finančnih razlogov, malo pa tudi iz radovednosti so se za videospot za pesem Avantura odločili, da ga ustvarijo s pomočjo umetne inteligence in nad končnim izdelkom so bili navdušeni. Predvsem Patrik se je specializiral za tovrstno ustvarjanje in številne vsebine, ki jih najdete na njihovih socialnih omrežjih so nastale s pomočjo moderne tehnologije.

15. maja bodo z novim glasbenim materialom nastopili v ljubljanskem SiTi Teatru BTC, na odru pa jih bo spremljala tudi petčlanska skupina, ki je tudi del albuma, saj so si želeli bendovski zvok s popovskim vzdušjem – tega sestavljajo bobnar Matic Kovačič, kitarist Tilen Jan, klaviaturist Marko in basist Jernej Žavbi ter kitarist Rok Šenk.

