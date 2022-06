SDS vložil podpise za referendum, Golobu bi radi preprečili širjenje vlade

V SDS bodo danes na novinarski konferenci spregovorili o vloženih podpisih za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o spremembi zakona o vladi, s katerim želi vlada Roberta Goloba povečati število ministrstev. Rok za vložitev podpisov se izteče danes. Ob 15. uri bo pred novinarje stopil poslanec SDS Branko Grims.

Podpise za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o vladi sicer zbira tudi aktivist Vili Kovačič. Tudi Kovačič je za danes sklical novinarsko konferenco, kjer bo predstavil, koliko podpisov je zbral. Zakon je po njegovem mnenju v posmeh demokraciji in je bil v DZ sprejet brez vsakega razumnega argumenta. K zbiranju podpisov poziva politične stranke in vse državljane.

DZ je prejšnji teden, 22. junija, na izredni seji sprejel spremembe zakona o vladi. Ta uvaja tri nova ministrstva, za solidarno prihodnost visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za podnebje in energijo. Nekaterim ministrstvom se obeta preimenovanje in spremembe pristojnosti. Poslanci so razpravo o koalicijskem predlogu sprememb zakona o vladi sicer opravili na izredni seji 18. maja, o samem zakonu pa niso glasovali, ker je SDS vložila predlog za posvetovalni referendum. DZ je predlog za referendum zavrnil na seji v ponedeljek, 20. junija, zato so lahko poslanci sredo o zakonskem predlogu tudi glasovali. Vlada se je zato sprva oblikovala po veljavnem zakonu, v katerem je 17 resorjev.

Namigovanja o zbiranju podpisov za začetek postopkov za razpis referenduma o zakonu o vladi se sicer pojavljajo že nekaj časa, saj zakonu nasprotujejo v SDS in NSi. V NSi so sicer napovedali, da oblikovanja nove vlade ne bodo ovirali.