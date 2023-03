SDS vložila 23 strani dolgo interpelacijo o delu vlade

Skupina poslank in poslancev SDS, s prvopodpisano Jelko Godec, je vložila interpelacijo o delu vlade. To so storili zaradi »ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve in Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo ter drugih ravnanj, ki so v nasprotju z določili Ustave Republike Slovenije ali lastnimi zavezami vlade v koalicijski pogodbi«.

Spodaj jo objavljamo v celoti.