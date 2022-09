SDS: Fajonova in vladajoča politika sta zlorabili državne institucije, Kajzer je žvižgač

V imenu stranke SDS je Franc Breznik danes pojasnil razloge za interpelacijo ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon.

Fajonovi v največji opozicijski stranki očitajo odgovornost za zlorabo državnih institucij z uporabo diplomatsko-konzularne mreže za preferiranje ene izmed kandidatk za predsednico države Nataše Pirc Musar. Zunanji ministrici očitajo nepregledno delovanje, predvsem pa politično motivirano.

»Politični pogrom nad veleposlanikom Tonetom Kajzerjem je bil prirejen z namenom, da se omogoči kandidatki največje stranke Marti Kos zasedbo položaja veleposlanice v ZDA,« je dejal Breznik in še, da del vladajoče politike izrablja svojo moč in državne institucije, da bi na mesto predsednika države postavili svojega kandidata. »To meče velik dvom na prihajajoče predsedniške volitve, zato je interpelacija Fajonove argumentirana, saj njeno delovanje meče tudi slabo luč na stanje demokracije v Sloveniji.«

Spomnimo, da jedro spora tiči v depeši, ki jo je zunanje ministrstvo poslalo vsem slovenskim veleposlaništvom po svetu. Depeša je zadevala prošnjo predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar, da se njena kandidatura objavi na vidnem mestu na veleposlaništvu za zbiranje podpisov podpore. Takšna praksa objav je sicer nekaj običajnega. V SDS so prepričani, da bi morali v depeši ob objavi kandidature Pirc Musarjeve objaviti tudi kandidaturo in zbiranje podpisov vseh drugih kandidatov. Ker tega niso storili, so po mnenju SDS kršili zakon o enakosti pred zakonom.

»Kajzer je kričač«

Breznik je predstavil stališče, ki ga zagovarja SDS, in sicer da veleposlanik Tone Kajzer s tem, ko je omenjeno depešo fotografiral in jo poslal Janezu Janši, ta pa jo je objavil na twitterju, ni zlorabil sistema in ni kršil zakonov. Za SDS je Kajzer pravzaprav kričač, ker je opozoril na zlorabo depešnega sistema zunanjega ministrstva. »Depeša ni bila tajna. Kajzer je storil minimalno kršitev zato, da je opozoril na večjo kršitev. Bil je nesorazmerno sankcioniran. Nad njim se je zgodil medijski in politični linč. Naloga veleposlanika je tudi, da varuje volilne pravice vseh državljanov Slovenije, in to je Kajzer počel,« zatrjuje Breznik.