SD prišel do zajetnega kupa denarja, a je potem ostal brez njega

V SD so vilo na Levstikovi prodali za 1,6 milijona evrov in s tem izboljšali finančni položaj stranke, ki je bila v začetku preteklega leta zadolžena za 1,8 milijona evrov. S tem so poplačali obveznosti, ki so jih bremenile, je na novinarski konferenci dejal predsednik SD Matjaž Han. Zmanjšali so tudi strošek najemnine za prostore na Nazorjevi.

Po osmih mesecih Hanovega vodenja stranke imajo v stranki urejene finance, kar je bila tudi njegova »domača naloga«, je dejal. S tem so poplačali kredite in druge obveznosti, plačali davek na nepremičnine in »v bistvu zaživeli«. Ostali so jim še nekateri računi, med njimi tudi nekaj zapadlih, a zdaj lahko normalno poslujejo.

Zmanjšali mesečne stroške

Hkrati so zmanjšali mesečne stroške in se prilagodili sredstvom, ki jih stranka prejema, je dejal. Iz državnega proračuna mesečno prejmejo nekaj manj kot 30.000 evrov, določen odstotek pa od svojih plač prispevajo tudi funkcionarji stranke.

Na prihodnje volitve se bodo po njegovih besedah tako podali kot »finančno zdrava stranka«, je pa že zdaj napovedal, da bo kampanja po vzoru evropskih volitev skromna. »Če hočemo Socialni demokrati voditi državo, moramo najprej pokazati - in tudi jaz, da smo sposobni voditi tudi stranko,« je dejal.

»V življenju se moraš enostavno včasih sprijazniti tudi z golimi dejstvi, se na nek način posuti s pepelom, stopiti na realna tla,« pa je komentiral prodajo vile, čemur je nasprotoval velik del stranke.