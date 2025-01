Premier Golob povsem na dnu, prehitel ga je tudi Mesec

Barometer priljubljenosti politikov je prinesel nov padec v podpori vlade in priljubljenosti predsednika vlade Roberta Goloba, ki si je ob volitvah zadal cilj, da bo njegov mandat trajal dve leti. Njegova priljubljenost se je znašla povsem na repu, pred njim pa je kar devetnajst politikov, kaže javnomnenjska anketa Dela, ki jo je izvedla Mediana.

Sodelujoči v anketi so januarja ocenili, da na vodilnih treh mestih priljubljenosti ostajajo predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledita ji gospodarski minister in prvak SD Matjaž Han in evropski poslanec Vladimir Prebilič.

Musarjevi je v zadnjem mesecu podpora le še zrasla in na njen položaj ni vplival zaostren odnos med njo in Golobom, med drugim zaradi iskanja pravega kandidata za guvernerja Banke Slovenije.

So pa javnost vznejevoljili visoke položnice za elektriko, predlagani nepremičninski zakon, domnevni novi davek na pse, zdravstvena reforma .... Zato je javnost slabo ocenila delo vlade in ne nazadnje predsednika vlade Goloba.

FOTO: Zaslonski posnetek, Delo

Za Urško Klakočar Zupančič je bil težek mesec, saj so poslanci še decembra glasovali o njeni razrešitvi, hkrati je bila tarča številnih diskreditacij na družbenih omrežjih. Vse to je le pozitivno vplivalo na njeno priljubljenost in ostaja trdno zasidrana na četrtem mestu.

Finančnega ministra Klemna Boštjančiča je v primerjavi z decembrskim merjenjem prehitel Anže Logar, ki mu, kot kaže, ustanovitev nove stranke za zdaj koristi. Na lestvici pa ni njegove kolegice in soustanoviteljice stranke, nekoč priljubljene Eve Irgl.

Po pisanju Dela se je kulturna ministrica in koordinatorica Levice Asta Vrečko povzpela za tri mesta. Novi medijski zakon, ki se je sicer znašel pod plazom kritik, ji je, kot kaže, prinesel še večjo priljubljenost, saj ji je ocena le še zrasla.

Ocena je zrasla še ministrici Andreji Katič, poslancem Janiju Predniku, Janezu Ciglerju Kralju, Mateju T. Vatovcu, Jelki Godec, Borutu Sajovicu, Janezu Janši.

Najvišji skok in največji padec meseca

Najvišji skok meseca so anketiranci namenili evropskemu poslancu Mateju Toninu, ki pa se v zadnjem mesecu ni pretirano pojavljal v javnosti, z izjemo objavljanja družinskih fotografij in posnetkov na družbenih omrežjih. Tonina so še decembra anketiranci ocenili najslabše, zdaj pa je prehitel tudi prvaka SDS Janeza Janša.

Kljub temu da kot zunanja ministrica skuša ohranjati dobro podobo Slovenije v svetu, pa bo morala poskrbeti za boljšo podobo tudi na domačih tleh, saj je Tanja Fajon na barometru priljubljenosti doživela hud padec. Izgubila je kar štiri mesta v primerjavi s prejšnjim merjenjem in je padla na enajsto mesto. Tako se je znašla med dvema ognjema Levice – za Asto Vrečko in pred poslancem Matejem T. Vatovcem.

Praznično vzdušje v Ljubljani z večminutnim ognjemetom pa ni pozitivno vplivalo na oceno ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je po poročanju Dela izgubil kar osem mest in je tako doživel največji padec v oceni in ratingu med vsemi dvajsetimi politiki, ki jih je javnost ocenjevala te dni.