Srhljivka v Ljubljani, Jelinčič: Nekdo je z motorno žago napadel parlament (VIDEO)

V državnem zboru je bila danes razprava o razrešitvi predsednika državnega zbora (DZ). In medtem ko je za durmi hrama demokracije potekala razprava o tem, zakaj bi ga morali razrešiti oziroma ga ne bi smeli, se je pred glavnim vhodom v stavbo dogajala drugačna drama. Na twitterju je novinar Pop TVobjavil posnetek, ki prikazuje, da je moškega obvladala policija (verjetno tudi varnostna služba DZ). Kot navaja, naj bi bilo slišati besede, da ima dovolj tega zapiranja. Incident se je zgodil tik pred novim zapiranjem države, ki se začne 1. aprila in bo trajalo do vključno 11. aprila.iz PU Ljubljana je za slovenskenovice.si potrdila, da je dogodka prišlo malo po 19. uri, in sicer je pred stavbo DZ prišel moški s prižgano motorno žago: »Policist pred stavbo je osebo takoj obvladal. V dogodku ni bil nihče poškodovan, policisti pa tam trenutno še zbirajo obvestila. Ko bo znano več, bomo javnost o tem obvestili.«Oglasil se je tudi poslanec, SNS, ki je za incident okrivil levičarje (nelektorirano): »Ravnokar pred Državnim zborom - nekdo je z motorno žago napadel parlament. A nas bodo levičarji kar pobili?«