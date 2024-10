Sajovic uspešno prestal zaslišanje. Poglejte, kaj meni o obveznem služenju vojaškega roka

Kandidat za ministra za obrambo Borut Sajovic je uspešno prestal zaslišanje na matičnem odboru DZ za obrambo. Z devetimi glasovi za in šestimi glasovi proti so člani odbora njegovo predstavitev načrtov za delo na resorju ocenili kot ustrezno.

Sajovic je v predstavitvi članom odbora med prednostnimi nalogami izpostavil modernizacijo Slovenske vojske (SV), dodatno opremljanje s poudarkom na dvojni rabi opreme, nadgradnjo sistema civilne zaščite in reševanja, v sodobni obrambi pa po njegovem mnenju pomembno mesto zavzemajo tudi inovacije, znanje, razvoj in sodelovanje z gospodarstvom.

Med ključnimi nalogami, ki obrambno ministrstvo čakajo do izteka mandata, je tako med drugim naštel sprejemanje nekaterih zakonodajnih predlogov, med drugim novele zakona o kritični infrastrukturi, pridobivanje evropskih sredstev, izvajanje projektov v okviru načrta za okrevanje in odpornost, usposabljanje lastne ekipe za uporabo namenskih letal za gašenje požarov ter nadaljnje sodelovanje s sosednjimi državami. Zavzel se je tudi za nadgradnjo slovenskih vojašnic in kibernetske varnosti.

Kaj meni o obveznem služenju vojski?

Člane odbora za obrambo je na predstavitvi najprej zanimalo, kako na ministrstvu za obrambo teče postopek nakupa osemkolesnikov. Poslanec Franc Medic (NSi) je vprašal tudi, kako jim bo uspelo popolniti vojaško sestavo.

Sajovic je dejal, da se Slovenija trudi, da bi izpolnila zavezo Natu glede osemkolesnikov. Podrobnosti postopkov na ministrstvu še ne pozna, so pa po njegovih besedah tako dodelani, da lahko v nekaj mesecih pride do dogovora tega posla po principu država-državi, torej brez posrednikov, kar bo omogočilo transparenten nakup.

Sajovic je odgovarjal tudi na vprašanja glede uvedbe naborništva. Poslanec Jožef Lenart (SDS) ga je namreč vprašal, ali se zavzema za obvezno služenje vojski. Kot je dejal Sajovic, to ni zgolj odločitev ministra, ampak jo morajo sprejeti skupaj. Za zdaj naj bo sicer prvenstveno prostovoljna osebna odločitev. »Biti v službi domovine ne sme biti prisilna odločitev, to mora biti notranji vzgib,« je dejal.