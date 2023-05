Sadovnjaki so pomemben del krajine

V Javnem zavodu krajinski park (JZ KP) Goričko se zavedajo, da so visokodebelni travniški sadovnjaki pomemben del krajine. Nekoč so obdajali skoraj vsako kmečko domačijo, saj so gospodarji v njihovi senci kosili travo ali pasli krave, jeseni pa so jih ti obdarovali s sadjem za domačo uporabo ali prodajo. Tovrstni sadovnjaki pa niso le stvar preteklosti, ampak so pomemben del Goričkega tudi danes, poleg tega so pomemben življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste.

Vzgojna rez

Ker želijo ohraniti čim več visokodebelnih sadovnjakov tudi v prihodnje, so v JZ v sklopu projekta Gorička krajina v preteklih letih posadili kar 1600 sadik tradicionalnih sort pri 165 lastnikih zemljišč. S tem so pridobili 34 hektarjev novih visokodebelnih sadovnjakov. Seveda pa se zavedajo, da posaditev sadik ne zadostuje, potrebna je namreč vzgojna rez, s katero drevesom pomagamo, da izoblikujejo ustrezno obliko. Na tretji evropski dan visokodebelnih sadovnjakov so tako skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) – Zavodom Murska Sobota v visokodebelnem sadovnjaku družine Kranjec v Lončarovcih izvedli prikaz vzgojne in pomladitvene rezi. Predstavil jo je Miran Torič, kmetijski svetovalec, specialist za vinogradništvo, sadjarstvo in ekološko kmetovanje iz KGZS. Na mladih jablanah je prikazal različne posege, na dveh pa še pravilne pristope pomladitvene rezi starejših dreves.

Željni znanja so se zbrali v sadovnjaku družine Kranjec v Lončarovcih.

Zbrane so poučili tudi o zaščiti mladih dreves pred divjadjo, belo omelo, žuželkami in boleznimi. »S tem je približno 30 udeležencev dobilo celovito predstavo o negi mladih in starejših visokodebelnih travniških sadovnjakov,« so zadovoljni v KP Goričko.