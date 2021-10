Sabina Obolnar: Vsak od nas je (so)kriv, da je slovenska družba scefrana

Zakaj tja? Ker so samo tam imeli cepivo, ki sem ga želela. In ja, tamkajšnje zdravstveno osebje je bilo prijazno, sproščeno, vredno zaupanja. Najprej so mi izmerili temperaturo, me povprašali po počutju in morebitnih bolezenskih stanjih, na koncu, po petnajstih minutah, pa je k vsakemu od nas pristopilo medicinsko osebje, nas ponovno povprašalo po počutju, izmerilo krvni tlak itd. Ko sem to povedala prijateljici, ki je šla z mano, je bila vsa začudena, kajti nje v Ljubljani ni nihče vprašal nič; cepivo pa je dobila, ja, ja, to pa ja.

Preberite več na onaplus.si.