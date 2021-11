S smreko počastili 825-letnico

Ob 825. obletnici prve omembe Lenarta v pisnih virih so podelili občinska priznanja, zaradi epidemioloških razmer le brezstično. Županovo sta prejela Karin Petko za ustvarjalno delo v ljubiteljski kulturi in za prostovoljno delo z mladimi ter Zlatko Gričnik za požrtvovalno in strokovno delo in vodenje Doma sv. Lenarta ter delovanje v korist skupnosti.

Dobitniki priznanj

Priznanja so podelili tudi nekdanjim učencem, zlatim maturantom in uspešnim študentkam. Župan je podelil še spominske znake Vlade RS za požrtvovalnost v boju proti covidu-19 direktorju ZD Lenart Jožefu Krambergerju, dr. med. spec., Francu Krivcu, poveljniku Civilne zaščite občine Lenart, njegovemu namestniku Mirku Kojcu, Zmagu Šalamunu iz podjetja Kreativna Pika, d. o. o.​, za obveščanje javnosti in Klavdiji Drašak, sekretarki OZ RK Lenart. Zlati lenarški grb je za prispevek k razvoju občine prejel poslanec DZ Franc Breznik: »Uresničevanje lastnih sanj, iskanje ciljev, pot, vztrajnost in tudi prepreke so tisto, kar oblikuje osebnost vsakega. Imel sem veliko srečo in tudi priložnost, ki ste mi jo dali vsi vi, da sem lahko te skupne sanje predstavljal, jih ne nazadnje argumentiral in se boril zanje na najvišji odločevalski ravni. Imel sem tudi veliko srečo, da sem to lahko počel v sredini občine z veliko podpore in pozitivnega pristopa.«

Prisotne je pozdravil lenarški župan Janez Kramberger. Fotografije: Damijan Župec/Askari

Zahvalil se je nekdanjim županom in sedanjemu mag. Krambergerju, občinski upravi, razvojni agenciji in drugim sodelavcem. »Iskali smo skupne interese zato, da smo lahko v Slovenske gorice pripeljali številne projekte in milijonske investicije.« Ob tej priložnosti so pred župnijsko cerkvijo sv. Lenarta posadili smreko, ki jo je blagoslovil mariborski nadškof in metropolit msgr. Alojzij Cvikl.