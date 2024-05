S pomočjo uporabne aplikacije do hrane po ugodni ceni

Ideja je preprosta: hrano, ki po koncu delovnega dne ostane na trgovskih policah, v pekarnah ali v kuhinjah restavracij, spraviti do kupca. Tako se trgovci in restavracije na eni strani znebijo presežkov in nič ne gre v smeti, na drugi pa kupci pridejo do hrane po ugodni ceni. A kako naj to naredimo? Mlada ekipa je za uresničevanje te na videz preproste ideje ustvarila aplikacijo Krožnik. Pred kratkim so zanjo dobili nagrado.

Aplikacija Krožnik se z Gorenjske širi proti Ljubljani in nato po Sloveniji. FOTO: Marko Pirc Kreativine Frames

Vrečke presenečenja

»Krožnik je mobilna aplikacija, s pomočjo katere lahko uporabniki izberejo želene ali najljubše ponudnike, kupijo objavljene izdelke neposredno prek aplikacije in jih prevzamejo v poslovalnici ob uri, dogovorjeni za prevzem. Na drugi strani ponudniki vnesejo hrano, ki jim ostaja, ter posamezna živila združijo v tako imenovane vrečke presenečenja, ki jih lahko oblikujejo po svojih željah in objavljajo po razporedu, kot jim najbolj ustreza,« je osnovno idejo povzel Aljaž Ferencek, ki je začel aplikacijo pred dvema letoma razvijati s še dvema mladima Gorenjcema, Klemenom Štrajharjem in Marcelom Nahtigalom, zadnji se je zdaj umaknil, na njegovo mesto pa je stopila Iza Tovornik iz Celja.

Letos bi radi pridobili vsaj deset partnerjev, ki bi redno ponujali hrano pred iztekom roka uporabe.

»Moti nas količina zavržene hrane v Sloveniji in želimo izboljšati stanje in zavedanje o tej problematiki – iz tega izhaja ideja za aplikacijo,« je še pojasnil Aljaž in dodal, da je začela delovati decembra lani.

Aplikacija rešuje pereč problem z ostanki hrane. FOTO: Jure Eržen

Izziv: pridobivanje partnerjev

Dobila je nagrado v sklopu projekta Okvir pomoči, podelili so jim jo na Dnevu vlagateljev NLB. Zanjo se je potegovalo 272 idej iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Severne Makedonije in Srbije, prvo nagrado in z njo 50.000 evrov pa so podelili Krožniku.

»Denar bomo porabili za trenutno največji izziv, pridobivanje partnerjev, najprej v gorenjski in osrednjeslovenski regiji in nato še drugod po Sloveniji. Letošnji cilj bi bil, da bi jih pridobili vsaj deset; z njimi lahko začne Krožnik ustvarjati vpliv in ponujati hrano pred iztekom roka velikemu številu kupcev,« je Aljaž orisal načrte.

V marsikateri restavraciji in trgovini kljub skrbnemu načrtovanju po koncu delovnega dne ostane hrana. FOTO: Jure Eržen

»Ponudnike v Sloveniji je izjemno težko pridobiti. Morda je razlog primanjkovanje delovne sile, morda nekaterim hrana dejansko ne ostaja ali pa zgolj niso zainteresirani oziroma se nam po uspešnem uvodnem sestanku ne oglasijo več. Zato je število uporabnikov, ki jih je bilo na začetku 600, upadlo, saj na aplikaciji ni bilo konkretne ponudbe. Brez ponudnikov Krožnik ne more obstati, zato je naš glavni cilj zagotoviti zadostno število. Pri tem nam bo denarna nagrada zelo pomagala.«

V Krožnik bi bile lahko zajete tako gostilne kot pekarne in ostali ponudniki hrane, ki bi presežke lahko ponudili prek nagrajene aplikacije. FOTO: Matej Družnik

V načrtu: širitev v tujino

Zdaj se mlada ekipa, ki bi Krožnik rada postavila za vodilno aplikacijo na področju ponudbe in prodaje hrane pred rokom izteka, osredotoča na Slovenijo, hkrati pa aktivno sodelujejo na dogodkih, povezanih z odpadno hrano, ter izobražujejo gospodinjstva o ponovni uporabi oziroma uporabi živil, ki jih po nepotrebnem zavržemo. Kasneje se bodo, če se jim bo pridružilo dovolj somišljenikov, spoprijeli s še večjimi izzivi in se morebiti razširili v sosednje države.