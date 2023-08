V Vitanju se niso izneverili tradiciji in so tudi letos pripravili Holcarski praznik, že 32. Udeležilo se ga je izjemno veliko ljudi, začeli pa so ga s povorko skozi osrčje Vitanja, na čelu katere sta bila Mark Kotnik in Lucija Črešnar, ki sta ponosno nosila deščico z napisom Holcerija. V povorki so sodelovali zastavonoše Jurjeve konjenice pa godbe na pihala iz Vitanja, Nove Cerkve in Zreč. Gozdarja z dolgoletnimi izkušnjami pri sekaških in traktorskih gozdnih delih sta prikazala, kako so bili v Rakovcu in drugih vitanjskih gozdovih opremljeni nekoč in kako je to videti danes: nekoč je imel v...