Rozman: Iz cepljenja delamo preveliko dramo

Direktor bolnišnice Golnikje znova poudaril pomen cepljenja za obvladovanje epidemije. O pomembnosti cepljenja je spregovoril za Radio Ognjišče in se med drugim dotaknil tudi proticepilskega gibanja v Sloveniji.»Opažamo, da je necepljene ljudi strah. Žal pogosto zaradi tega, ker so dobili nepravilne informacije; celo s strani zdravstvenih delavcev, kar težko sprejemam. Vedno postavljamo na tehtnico korist in škodo cepljenja. Pod drobnogled smo zelo postavljali stranske učinke cepiv. Večina ima nekajdnevno bolečino na mestu vboda, cepljenje spremlja temperatura, glavobol, nekateri vzamejo Lekadol. To so odzivi, ki jih povzroči aktivirani imunski sistem in ne samo cepivo. Imunski sistem se odzove, kot bi šlo za okužbo, čeprav cepivo, ki ga damo v telo, ne povzroča okužbe, a imunski sistem se mora odzvati na način, da prepozna tujek, oblikuje imunski odgovor, naredi protitelesa, da se oblikujejo specifične celice. Ker celice imunskega sistem med seboj komunicirajo z molekulami, ki jim rečemo citokini, je to posledica kratkoročnih stranskih učinkov komunikacije znotraj imunskega sistema. Te stvari niso nevarne, minejo same po sebi, le pri redkih ljudeh so podaljšane,« je dejal v radijskem pogovoru.»Prav je, da smo kritični, se vprašamo, če cepivo deluje, če je varno, da pa iščemo neke nemogoče teorije zarote, poslušamo izmišljotine in ustvarjamo veliko razburjenje, je čisto odveč. Te stvari bi lahko sprejeli z odločitvijo, s trezno glavo, z manj razburjenja in ravnali časom primerno. Vemo, da si pandemije nismo izmislili. Na racionalni način moramo reagirati, ustaviti prevelike posledice in živeti neko normalno prilagojeno življenje primerno okoliščinam. Vse te epidemije se v roku določenega časa vendarle umirijo, ampak tudi po tem bomo še ostali sosedje, živeli en z drugim, konstruktivno ustvarjali naše okolje in odnose. Obstajajo ljudje, ki jih je preprosto strah, da bo po cepljenju prišlo do izgube zdravja. Povabil bi, da pridejo s svojimi dvomi in strahovi do nas, da se o tem pogovorimo,« je Rozman še dejal o razburjenju in razvodjenosti, ki jo povzroča cepljenje.