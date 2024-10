Romi pretepli vojake, policija odgovarja

V ponedeljek smo poročali, da so Romi pretepli nekaj pripadnikov Slovenske vojske, na kar je prva opozorila Janševa poslanka Anja Bah Žibert na omrežju X.

Za odgovore smo se obrnili tako na Policijo kot Slovensko vojsko, kjer so dogodek potrdili.

»V Slovenski vojski smo bili seznanjeni z dogodkom, o katerem sprašujete. Dogodek, v katerem nihče ni bil poškodovan, se je zgodil zunaj vojašnice in delovnega časa pripadnikov, ki so bili v civilnih oblačilih. Ocenjujemo, da so naši pripadniki s preudarnim ravnanjem preprečili eskalacijo nasilja,« so pojasnili na Ministrstvu za obrambo.

Opravili številne razgovore

Oglasili so se tudi s Policije, kjer so o incidentu dejali sledeče:

»Policisti PP Brežice so že pred dnevi natančno preverjali okoliščine domnevne kršitve oziroma kaznivega dejanja, ki naj bi se zgodila na območju Cerkelj ob Krki. Intenzivno so zbirali obvestila, na širšem območju so opravili številne razgovore z osebami, ki bi lahko o dogodku karkoli vedele, vendar do tega trenutka morebitne kršitve ali kaznivega dejanja niso potrdili. Prav tako nas s tem niso seznanili morebitni oškodovanci,« so sporočili.

Na jugovzhodu Slovenije na težave z Romi opozarjajo že dlje časa.