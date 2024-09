Romana brutalno nad Marto: »Nihče se ni pohvalil s tem, da je bil podpredsednik Gospodarske zbornice«

Napeto dogajanje okrog Marte Kos, kandidatke za evropsko komisarko, ki bi dobila širitev, kar ne pojenja. Tako so na zunanjem ministrstvu zanikali navedbe, da je bil proti njej, ki je bila v preteklosti veleposlanica v Švici in Nemčiji, sprožen postopek zaradi mobinga na delovnem mestu. Poročali smo že, da je pred dnevi evropska poslanka Romana Tomc nanizala niz očitkov na račun Kosove in ji med drugim očitala sodelovanje z jugoslovansko tajno službo Udbo, kar je Kosovoa seveda zanikala. Zavrnila je tudi očitke Tomčeve, da nima vodstvenih ali političnih izkušenj. Navedla je, da je bila dve leti direktorica urada vlade za komuniciranje in tiskovna predstavnica vlade, tri leta podpredsednica Gospodarske zbornice Slovenije.

»Nihče se ni pohvalil s tem, da je bil podpredsednik Gospodarske zbornice«

No, Tomčeva je včeraj v oddaji 24 ur zvečer dejala, da se je v tem tednu v Strasbourgu v politični skupini EPP, katere del je tudi sama, predstavilo 14 komisarjev. »Pred nami so sedeli bivši premierji, ministri in ljudje z izjemnimi političnimi izkušnjami, nihče od njih pa se ni pohvalil s tem, da je bil v kateri koli državi podpredsednik Gospodarske zbornice.«