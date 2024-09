Marta Kos na udaru? Poglejte, kaj o njenih izjavah meni slovenski politolog

V zadnjih dneh se na evropskem političnem parketu širijo ugibanja, kdo izmed predlaganih kandidatov za evropskega komisarja bi lahko padel na zaslišanju pred odborom. Kot smo že poročali, je Politico med pet najverjetnejših kandidatov uvrstil slovensko kandidatko Marto Kos. Problematična naj bi bila predvsem njena spravljiva retorika do Rusije, a politolog Bogomil Ferfila meni, da pretekle izjave naše kandidatke ne bodo usodne za njeno imenovanje in da bo prevladala njena strokovnost.

Ferfila pove, da se je treba zavedati, da je Politico ameriški, Američani pa imajo jasno stališče, da je Rusija vsega kriva. »Ukrajina je njihov nadomestni igralec proti Rusiji kot tudi Tajvan proti Kitajski. Njih ne zanima objektivna situacija,« poudari in doda, da sam meni, da ni vsega kriva Rusija, da je bila na neki način izzvana in da je Ukrajina daleč od tega, da bi bila nedolžna.

Bogomil Ferfila, slovenski ekonomist, politolog, obramboslovec, univerzitetni profesor, potopisec in publicist. FOTO: Dejan Javornik

Potrdi, da lahko takšne medijske objave seveda sprožijo gonjo proti nekaterim kandidatom in lahko imajo vpliv na odločevalce, a sam meni, da lahko tisti, ki iščejo, najdejo problematične izjave pri vsakem kandidatu.

Prepričan o njeni strokovnosti

»Smatram jo kot izjemno operativko, ki ji je ideologija postranska stvar. Jo uporabi, ko jo mora. O njeni pripravljenosti in strokovnosti ni dvoma, pred leti je bila razglašena za najboljšo tujo ambasadorko v Nemčiji. To je bil kar laskav naziv. Marta je eden izmed najboljših kadrov, ki jih Slovenija ima, kar se tiče strokovnosti. Vemo, da ima fantastično znanje nemščine, angleščine ... kar se strokovne podlage tiče, je nedvomno eden najboljših slovenskih kandidatov, seveda pa so možna nagajanja. To je politika in to so leve in desne politične grupacije, ki ji bodo dale prek medijev in zaslišanj kakšno neprijetno pripombo ali vprašanje.«

Na vprašanje, ali bi bila lahko njena potrditev vseeno vprašljiva zaradi očitkov, ki jih navaja Politico, odgovori, da misli, da ne. »Če tako vrtaš, lahko pri vsakem nekaj najdeš, več kot to pa ji ne morejo očitati.«