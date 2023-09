Robert Golob izrazil sožalje družinam pokojnih Luke in Aishe, o novem ministru za zdravje je razkril tole

Te dni smo poročali o smrti Luke in Aishe, dveh otrok s prirojeno srčno napako, ki sta umrla po operaciji v Izraelu. Po tem dogodku je stekel nadzor, Pediatrično kliniko UKC Ljubljana je danes obiskal tudi predsednik vlade, ki začasno opravlja tudi funkcijo ministra za zdravje, Robert Golob. Takoj ko je stopil pred kamere, je družinama pokojnih izrekel sožalje.

Potem ko se je seznanil z razmerami na področju zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami, je dejal, da pogled na ta mala nemočna intubirana bitja in starše ob njih pretrese, hkrati pa da vidi žarek upanja, ko se pogovarja z otroki, starši in zdravniki. In prav pogovorom je bilo namenjeno tokratno srečanje.

O čem so govorili

Javnost je seznanil, da so pogovori tekli v več smeri, kako lahko vlada in ministrstvo pomagata, da bi lažje prišli do več osebja, kako prepoznavati njihovo strokovno delo in kako lahko vlada pomaga krepiti javni zdravstveni sistem, ki je eden boljših v Evropi.

Glede smrti dveh otrok je dejal še: »Danes sem bil informiran, da je bil sprožen zunanji strokovni nadzor. S tem smo zadovoljni, in dokler ne dobimo rezultatov, ne bomo dodatnih ukrepov sprožali. Počakali bomo na rezultate.«

Napovedal je še, da bo do konca meseca znano ime novega ministra, ki mu bo prepustil ukrepe, ki bodo šli v izvajanje ob začetku njegovega mandata.