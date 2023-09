Otroka s prirojeno srčno napako sta umrla: odzvali so se v UKC Ljubljana

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je, potem ko je sodelovanje s centrom prekinil češki otroški srčni kirurg Roman Gebauer, na zdravljenje v Izrael poslal dva otroka s prirojeno srčno napako. Po pisanju N1 sta julija umrla po operaciji – v razmaku dveh dni –, starši pa so vložili pritožbo na UKC Ljubljana.

Oba otroka – stara osem in deset mesecev – sta se po pisanju N1 rodila s hudo srčno napako, zdravstveno oskrbo pa potrebovala od prvega dne življenja. Zdravili so ju v Centru za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami v UKC Ljubljana, zdravljenje pa sta potrebovala tudi v času, ko sta center zapustila dva otroška kardiokirurga, Roman Gebauer in Miha Weiss. Starši so prepričani, da zaradi dogajanja na programu otroške srčne kirurgije v Ljubljani zanju ni bilo optimalno poskrbljeno.

Iz UKC Ljubljana so zdaj, mesece pozneje, sporočili, da otrokoma tudi v Izraelu niso mogli pomagati.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so ob neuspešnem zdravljenju dveh otrok s težko obliko prirojene srčne napake, ki so ju zdravili ne le v UKC, ampak tudi v specializiranem centru v Izraelu, poudarili, da obravnava bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami kljub odhodu enega izmed otroških srčnih kirurgov vselej poteka nemoteno.

Predlagali izvedbo strokovnega nadzora

Ne glede na to, da gre za redke in hude oblike prirojenih srčnih napak pri obeh otrocih, bo strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana za razjasnitev vseh okoliščin strokovnemu direktorju UKC Ljubljana predlagal izvedbo izrednega strokovnega nadzora z zunanjimi neodvisnimi strokovnjaki, so zapisali. Staršem preminulih otrok je vodstvo UKC izrazilo sožalje in jim sporočilo, da so jim vrata za pogovor in pomoč na pediatrični kliniki vedno odprta.