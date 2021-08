Risinja Aida ima tri mladiče

Eden od mladičev

Iz zavoda za gozdove Slovenije so nam poslali vest, da je Aida, ena od petih risov, doseljenih s Slovaške in iz Romunije, ki so jih letos spustili na prostost na Gorenjskem, že povrgla tri mladiče. Sredi avgusta sta jih ob gozdni poti na območju Jelovice kot prvi opazili in posneli pohodnici.Strokovnjaki projekta Life Lynx so po pregledu posnetkov potrdili, da gre za romunsko risinjo Aido, ki se je takrat zadrževala na tem območju.Po podatkih z njene telemetrične ovratnice pa sklepajo, da so mladiči stari dober mesec. To je presenečenje, saj so peterico risov na Gorenjskem spustili šele aprila letos. Prisebni pohodniciinsta poskrbeli tudi za dokaz o njihovi prvi uspešni reprodukciji. Strokovnjakom sta po predaji fotografij in posnetkov povedali, da sta najprej mislili, da gre za mlade lisice, a sta hitro ugotovili, da so risji mladiči. Presenečenje je bilo še večje, ko sta videli njihovo mamo, ki je mladiče prenesla na varno. Dodali sta, da sta dogajanje opazovali z varne razdalje, da jih ne bi preveč vznemirjali. Sicer pa so srečanja z risi v naravi, še posebno z mladiči, zelo redka.Strokovnjaki opozarjajo, da je ob srečanju pomembno, da živali ne vznemirjamo, saj so prvi meseci po skotitvi ključni za preživetje mladičev (v prvem letu starosti je smrtnost polovična). V tem času jih risinje pogosto prestavljajo med več brlogi, saj s tem zmanjšajo možnost, da bi jih po vonju zaznali morebitni plenilci.Preživetje mladičev bodo spremljali tudi s fotopastmi, ki jih bodo, kot pravi koordinator projekta Life Lynxz Zavoda za gozdove Slovenije, v pravkar začeti novi sezoni postavljanja kamer namestili tudi na Gorenjskem. Z njimi bodo lahko ugotovili, ali sta se v tej sezoni razmnoževali tudi Julija in Lenka, ki sta bili prav tako spomladi izpuščeni na Gorenjskem z romunskima samcema Trisom in Zoisom.Ali je zadnji oče treh Aidinih mladičev, sicer še ni znano, je pa dejstvo, da sta iz Romunije prišla skupaj in da sta se spoznavala v prilagoditveni obori še pred prihodom na Gorenjsko.