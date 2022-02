Risala je samo stopnišča

»Zato pa smo na svetu umetniki, da lahko ljudem pokažemo tudi tiste globlje in nevidne plasti življenja ter realnosti.« Tako je v začetku leta 2020 akademska slikarka mag. Jasmina Rojc za Slovenske novice kratko in jedrnato strnila bistvo umetniškega izražanja. Zdaj živi in ustvarja v kraju Zalošče v novogoriški mestni občini, kamor se je preselila leta 2016, pred tem je svoje slikarsko znanje več let izpopolnjevala pri različnih institucijah.

15 let je bila stara, ko je začela aktivno slikati.

Z lastnikom Galerije Villa ART Robertom Hrenom FOTO: Marko Feist

Pohvale kritikov

Leta 1988 rojena slikarka je osnovno šolo obiskovala v Dornberku, pri petnajstih pa se je začela aktivno ukvarjati s slikarstvom ter se likovno izobraževati. Obiskovala je Umetniško gimnazijo v Novi Gorici, likovna smer. Leta 2007 je začela študij na Accademii di Belle Arti v Benetkah pod vodstvom profesorja. Pod njegovim vodstvom so jo posebno privabljala stopnišča. Nič čudnega, v Benetkah je vendarle več kot 400 stopničastih mostišč, in zato kolikor hočete različnih stopnišč. Veliko jih je poslikala in prelevila v umetniško delo. Leta 2009 je njen mentor postal profesor in slikarin pri njem je leta 2012 tudi diplomirala iz slikarstva. Istega leta je vpisala podiplomski študij, ki ga je pod mentorstvom Lecica in profesorja umetnostne zgodovinezaključila marca 2015.

Rojčeva je svoja dela medtem javnosti večkrat predstavila na različnih razstavah. Na zadnji, z naslovom Zrcalna realnost, ki se je odprla 15. februarja v Galeriji Villa ART na Bregu v središču prestolnice, si je mogoče poleg njenih oljnih slik prvič ogledati tudi risbe ženskih in moških aktov. Te so ustvarjene v tehniki tuš in svinčnik na papirju. Kot pojasni, gre za upodobitev golih ženskih in moških teles v različnih položajih, figure pa so predstavljene kot izvorni in sestavni del narave, ki izražajo intimne pripovedi vseh nas.



Njena dela opisujejo številni likovni kritiki. Dr. Nelida Nemec tako med drugim poudarja, da slikarko Rojc zadnje desetletje »navdihuje ekspresivno abstraktno videnje lastne notranje pokrajine, ki ni odsev realnega sveta, temveč njenih notranjih videnj in občutenj«, Anamarija Stibilj Šajn pa, da na sliki »živi razmerje med spredaj in zadaj, med makro in mikro kozmosom«. »Če makro predstavlja neskončen, ilizionistično poglobljen prostor, potem je mikro tisto, kar zajema tenkočutne sledi, risarske, izrazito gestualno orientirane, a ubrane linije,« je ocenila.