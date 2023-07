Reševanje otroka na Bledu: še pravi čas ga je opazil ribič

Močan nevihtni sistem je v sredo znova prešel Slovenijo. Veter je podiral drevje in odkrival strehe. O težavah poročajo iz večjega dela države, največ pa z vzhoda in severa. V Mozirju sta bili v udaru strele poškodovani dve osebi. Na jugu in jugovzhodu je klestila tudi debela toča.

Bloke zajelo neurje s točo. Gasilci PGD Velike Bloke so zaradi slabega vremena evakuirali enajst skavtov, ki so taborili med naseljema Ulaka in Sleme. Gasilci PGD Nova vas so posredovali na stanovanjskem objektu, kjer je toča poškodovala streho.

Na Bledu reševanje otroka

Kot smo poročali, je včeraj na Bledu življenje izgubila mlajša ženska, ki po neuradnih informacijah ni slovenska državljanka. Med hudo uro sta se s partnerjem odpravila na sprehod po poti ob jezeru, od Vile Bled proti Zaki. Takrat se je prelomilo drevo in padlo nanju: mlajši ženski ni bilo več pomoči, moškega pa so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC.

V neurju pa so iz jezera reševali še ljudi s čolnov, supov, tudi kopalce.

Le ribiču pa gre zahvala, da se je vse dobro končalo za otroka, ki ga je veter med plavanjem odnesel od mame. Ribič ga je videl in ga s čolnom dosegel ter odpeljal na breg. Dolgo so tudi iskali štiri osebe, ki so nato same dosegle breg, je za 24ur še povedal župan Anton Mežan.

Strela poškodovala dve osebi v Mozirju

V kampu Forest Camping v Lokah pri Mozirju je med popoldanskim neurjem strela poškodovala dve osebi, tri osebe pa so v šoku. Poškodovani osebi so pripeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico. Več o posledicah neurja preberite tukaj.

Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so po prvih podatkih zabeležili približno 2218 dogodkov na območjih regijskih centrov za obveščanje Brežice (167), Celje (577), Koper (33), Kranj (280), Ljubljana (294), Maribor (166), Murska Sobota (47), Nova Gorica (16), Novo mesto (70), Postojna (8), Ptuj (166), Slovenj Gradec (58) in Trbovlje (5). Gasilci iz 432 gasilskih enot so odstranjevali podrta drevesa, elektro in telekomunikacijske drogove, prekrivali odkrite strehe stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektov, prečrpavali vodo iz poplavljenih prostorov in cestišč ter sodelovali pri evakuaciji občanov z ogroženih območij.

Tudi v prihodnjih dneh popoldanske plohe in nevihte

Vremenoslovci za danes napovedujejo sprva deloma jasno vreme, popoldne pa bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Tudi v petek in soboto kaže na spremenljivo vreme s pogostimi krajevnimi plohami in nevihtami, a Arso še ni izdal opozorila pred večjimi nevarnostmi.