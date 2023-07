Potem ko so v minulih sedmih dneh po tako rekoč vsej Sloveniji zaradi vremena padali ter se lomili številna drevesa in drogovi, smo včeraj popoldne prejeli tragično informacijo, ki so jo potrdili tudi policijski viri. V okolici Bleda je neurje povzročilo smrtno žrtev. Po naših informacijah naj bi se tuja turista med hudo uro odpravila na hojo po sprehajalni poti ob jezeru, od Vile Bled proti Zaki. Takrat se je prelomilo drevo in padlo nanju: mlajši ženski ni bilo več pomoči, moškega pa so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC, stanje poškodb ob zaključku naše redakcije še ni bilo znano ...