Rekordne globine! Jamarji raziskali Trnuljčico do sifona na 925 metrih

Člani jamarskega kluba iz Novega mesta (JK NM) raziskujejo neznane globine Kanina že vse od leta 1987, od leta 1993 pa vsako leto organizirajo tabore na Kaninskih podih. Poleg velike zavzetosti in dobre organiziranosti so znani tudi po tem, da so najobetavnejšim jamam dali posebna imena. Podgurka, Azeleja, Kremenček in podobna. 925 metrovgloboko do sifona so že prodrli. Letos so v jami v bližini svojega tabora prodrli v nove globine in breznu NM5 dali nekoliko nenavadno, vendar toliko bolj zgovorno ime, Trnuljčica. »Jama je dolga leta spala in čakala na prince in princese svojih sanj. In kon...