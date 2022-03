Rekorderki skoraj 36.000 evrov, veliko večino dobila od SB Celje

Država na svoji spletnih straneh redno objavlja izplačila zaposlenim. Načeloma je seznam brezimenski, vendar se najdejo ministrstva, kot je denimo tisto za notranje zadeve, ki ga vodi Aleš Hojs in ki plače z imeni in priimki zaposlenih brez težav objavi. Kakorkoli, iz zadnje objavljene tabele 50 najvišjih izplačil v javnem sektorju (bruto), gre za izplačila v decembru, je videti, da je neimenovana oseba prejela skoraj 36.000 evrov plače, od tega 34.644 iz Splošne bolnišnice Celje, kjer je zaposlena na delovnem mestu vodja II, preostanek pa iz SVZ Hrastovec, kjer zaseda delovno mesto pomočnik direktorja. Na drugem mestu seznama najdemo višjega zdravnika specialista, ki je zaslužil 16.476 evrov, s 15.875 evri pa je mesto niže še en zdravnik – višji zdravnik specialist. Na lestvici, kjer so najpogosteje omenjeni zaposleni v zdravstvu, bolj natančno zdravniki (precej pogosto plačo prejemajo od še vsaj enega izplačevalca), najdemo tudi višjega častnika pilota (s 15.791 evri plače je na četrtem mestu, sicer pa je na seznamu še več zaposlenih v Generalštabu slovenske vojske), več direktorjev (ZD Slovenska Bistrica, ZRC SAZU, ZD Tolmin, Javni zavod Kraške lekarne), pa tudi pomočnika direktorja in njegovega namestnika (ZRS SAZU), okrajnega sodnika, ravnatelja (Srednja šola Izola) in druge. Bolj natančno si poglejte v spodnji tabeli, ki je na državnih spletnih straneh javno dostopna čisto vsem.

Ker rekorder po izplačilu precej odstopa, gre za več kot dvakratnik izplačila druge najbolj plačane osebe v javnem sektorju (dogajajo se seveda tudi napake), smo pri Splošni bolnišnici Celje preverili, kaj se je zgodilo v tem primeru. Iz celjske bolnišnice so pojasnili, da je bila izredna odpoved delovnega razmerja, vodji sektorja za finance in računovodstvo, nezakonita, tako je odločilo Delovno sodišče v Celju, zato so ji morali izplačati nadomestila plače za čas brezposelnosti. Gre za bruto plače od 5. januarja 2021 do vključno 20. decembra 2021, so pojasnili. Povrniti so ji morali tudi vse stroške postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Zgodba z Lavričevo se je odvijala v SB Celje, ko jo je vodila Margareta Guček Zakošek, nekdanja članica najožjega vodstva stranke SMC, ki se ji danes reče Konkretno (konec februarja letos je Guček Zakoškova s položaja odstopila). V bolnišnici so ji očitali, da je kot članica razpisne komisije priviligirala enega od ponudnikov, s katerim je prijateljevala, je poročalo Delo. Za sodišče je bila očitno prepričljivejša Lavričeva, ki se je tik preden je bila znana sodba sodišča zaposlila drugje, njen odvetnik pa je potrdil, da se v bolnišnico ne bo vrnila.

