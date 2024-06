Reke imajo veliko vodnatost, Vipava, Drava in Mura se razlivajo

Reke v večjem delu države imajo veliko vodnatost, posamezne reke v severozahodni in osrednji Sloveniji pa so srednje vodnate. Večina rek počasi upada, naraščajo pa kraška Ljubljanica, Krka, reke na severovzhodu ter Kolpa in Sava v spodnjem toku. Vipava, Drava in Mura se razlivajo na izpostavljenih mestih, so sporočili iz agencije za okolje (Arso).

Danes popoldne in v noči na sredo bodo manjše reke upadale, zvečer bo začela upadati tudi Vipava. Vodnatost večjih rek se bo še počasi povečevala. Hidrologi napovedujejo, da bo v sredo čez dan vodnatost večine rek ustaljena, Drava in Mura pa se bosta še razlivali ob strugi. V četrtek se bo vodnatost rek ponovno nekoliko povečala.

24 dogodkov, sprožil se je plaz

Zaradi jutranjega močnega deževja z vetrom so danes zabeležili 24 dogodkov, med drugim se je zaradi namočenega terena sprožil zemeljski plaz, ki je v naselju Spodnja Rečica v občini Laško zasul stanovanjski objekt ter drugi podori zemljin in kamnin, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Močan veter je podiral drevesa in na enem stanovanjskem objektu odkril streho.

Meteorne vode so zalivale stanovanjske in druge objekte. Posredovalo je 18 gasilskih enot, od tega štiri poklicne ter druge službe, ki so črpale meteorno vodo, odstranjevale podrto drevje, s protipoplavnimi vrečami zaščitile objekte, odstranjevale nanose zemljine, prekrile plaz in odkrito streho, so še sporočili.

Ponoči bo sicer na zahodu Slovenije znova pričelo deževati. Dež se bo proti jutru razširil nad večji del države, napovedujejo meteorologi. Na Arsu so zaradi možnih krajevnih neviht v jugozahodni Sloveniji za sredo izdali rumeno opozorilo, zaradi možnih izdatnejših padavin v jugovzhodni Sloveniji pa za sredo dopoldne.