Arso prižiga alarme, Sloveniji spet grozi toča

Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija. Ponoči bodo krajevne padavine z nevihtami zajele večji del države. Vmes bodo tudi nalivi, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo oblačno s pogostimi padavinami. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 14 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Arso medtem prižiga najvišjo stopnjo alarma za točo.

Okoli 9. ure so bile najbolj ogrožene Bovška, Goriška in Obala. FOTO: Arso

Opozorilo

Od danes zvečer do torka sredi dneva bodo po Sloveniji nastajali krajevno močni nalivi. Ob tem je možen porast hudourniških vodotokov.

Obeti

V sredo bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše zjutraj in dopoldne. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Tudi v četrtek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni Sloveniji bodo še nastale posamezne plohe.

