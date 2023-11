Razmere v HSE resne: hekerji zahtevajo milijonsko odkupnino

Razmere v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) so resne, poroča TV Slovenija. Hekerji od HSE po njihovih neuradnih informacijah zahtevajo milijonsko odkupnino. Zaposleni v HSE naj bi danes ostali doma, Dravske elektrarne Maribor pa naj bi upravljali ročno.

V HSE zatrjujejo, da imajo razmere pod nadzorom

Predsednica nadzornega sveta HSE Nevenka Hrovatin v telefonskem pogovoru za televizijo odškodninskega zahtevka ni želela komentirati. Sklica izredne seje nadzornega sveta po njenih besedah ne bo, se bodo pa nadzorniki v kratkem sešli na rednem zasedanju.

V HSE medtem uradno zatrjujejo, da imajo razmere pod nadzorom. Popoldne so tako sporočili, da ključni sistemi za obratovanje elektrarn in trgovanje delujejo, da je povezava z Elesom vzpostavljena, analiza in diagnostika dogajanja v preteklih dneh pa sta še v teku, pri čemer sodelujejo s policijo in uradom vlade za informacijsko varnost.

V vladnem uradu za informacijsko varnost so se odločili, da država zaenkrat ne bo razglasila stanja povečane ogroženosti varnosti omrežij in informacijskih sistemov. Direktor urada Uroš Svete pa je danes povedal, da skupina HSE ob kibernetskem incidentu deluje transparentno in je v stalni komunikaciji z deležniki kibernetske varnosti v Sloveniji.

Pri kibernetskem napadu na HSE, ki se je po trenutnih informacijah zgodil v preteklih dneh, je po prvih podatkih prišlo do vdora v poslovni sistem in zaklenitve nekaterih datotek. Po zagotovilih pristojnih proizvodnja električne energije v državi zaradi dogodka ni ogrožena.