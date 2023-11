Po napadu na HSE: Zahteve po odkupnini nismo prejeli

Situacija je trenutno pod nadzorom, je glede v soboto razkritega kibernetskega napada na HSE danes dejal direktor Urada vlade RS za informacijsko varnost Uroš Svete. O izvoru kibernetskega incidenta še ne morejo govoriti. Generalni direktor HSE Tomaž Štokelj pa je izrazil optimizem, saj da na podlagi doslej videnega večje škode ne bo.

Generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Tomaž Štokelj je popoldne v izjavi za nekatere medije dejal, da so danes vse strokovne službe nadaljevale z intenzivnim delom pri odpravljanju posledic kibernetskega napada in da je bilo vključenih tudi več zunanjih strokovnjakov.

»Z opravljenim delom smo zelo zadovoljni. Na podlagi opravljenega in videnega smo lahko optimistični, da večjih posledic tako z vidika varnosti sistema kakor tudi vpliva na ekonomsko poslovanje družbe ne bo,« je dejal Štokelj. Dodal je, da je sicer še prezgodaj, da bi postavili dokončne trditve. Je pa operativni sistem, ki služi kot nadzor nad obratovanjem elektrarn, v večji meri funkcionalen, je dejal.

Postavljajo tudi povezave do Elesa, tako da bodo omogočene tudi vse storitve. »To načrtujemo, da bo vzpostavljeno relativno kmalu,« je dejal. Glede poslovnega sistema so v fazi vzpostavljanja ključnih funkcij, nekatere pa so že vzpostavili.

»Pričakujemo, da bo jutri osnovno poslovanje podjetja omogočen normalno in iz tega naslova ne pričakujemo večje ekonomske škode,« je dodal. Pričakuje tudi, da bodo v naslednjih dneh ključni sistemi postavljeni, da bodo lahko zagnali normalne procese.

»V tem trenutku je situacija v tem primeru pod nadzorom«

Direktor Urada vlade RS za informacijsko varnost Uroš Svete pa je dejal, da so imeli danes koordinacijo vseh deležnikov v Sloveniji, ki tvorijo kibernetsko obrambo. Tu so po njegovih besedah zlasti zelo resno pristopili k situaciji, da preprečijo morebitno širjenje samega incidenta na katerekoli druge sisteme v Sloveniji.

»Ocenjujem, da je sam proces, tako zaznave samega incidenta kot tudi prijave in angažiranja vseh akterjev, tako seveda strokovnih, tehničnih s strani podjetij kot tudi državnih organov, ustrezen in v skladu z nacionalnim načrtom odzivanja na kibernetske incidente. Tako da v resnici v tem trenutku je situacija v tem primeru pod nadzorom,« je dejal Svete.

Glede dosedanjih podatkov, ki jih imajo, še ne morejo govoriti o izvoru kibernetskega incidenta. Povedal je tudi, da doslej na urad niso prejeli nobene informacije glede kakršnekoli zahteve po odkupnini.