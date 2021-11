Razmere so resne, na voljo le še toliko intenzivnih postelj

V UKC Ljubljana zaradi poslabšanja epidemičnih razmer in povečanega sprejema covidnih bolnikov svarijo, da se bližajo robu svojih zmogljivosti. Ob tem opozarjajo, da bodo pritiski na klinični center v prihodnjih dneh najverjetneje še narasli. Bolj kot bolniških postelj jim še vedno primanjkuje kadra.

Koordinator covidnih bolnišničnih postelj Robert Carotta je posvaril pred zlomom zdravstva zaradi velikega porasta okuženih s koronavirusom in hospitaliziranih zaradi covida 19. Kot je povedal za TV Slovenija, maksimalna kapaciteta covidnih intenzivnih postelj v tokratnem valu epidemije znaša 191. Danes je zasedenih 159 intenzivnih postelj, torej le še 32 manj od limita, piše portal MMC.2

Slovenija ima trenutno 590 razpoložljivih postelj na navadnih covidnih oddelkih in 178 razpoložljivih postelj na intenzivnih oddelkih. Medtem ko je najvišja zasedenost intenzivnih enot omejena na 191 postelj, pa je maksimalna zasedenost navadnih covidnih postelj enaka spomladanskem valu, se pravi okrog 1200.

Strokovna direktorica UKC Ljubljana Jadranka Buturović Ponikvar je ob tem pojasnila, da ima naša največja bolnišnica na kirurški, interni in nevrološki kliniki skupaj pripravljenih 70 intenzivnih postelj za zdravljenje bolnikov brez covida 19, ki jih ohranjajo tudi v času epidemije. Ob tem pravi, da je zelo verjetno, da se bo število covidnih bolnikov še povečalo, kar bo pomenilo dodatne obremenitve za infekcijsko kliniko in diagnostično-terapevtski servis (DTS). »Takega pritiska nismo pričakovali, vendar druge izbire, kot da se z njim spopademo, nimamo.« Ob tem izpostavlja pomen delovanja centra za transplantacijo, ki edini v državi deluje v UKC Ljubljana. »Moramo ga ohraniti do zadnjega diha.«

Strokovni direktor kirurške klinike Matjaž Veselko tudi sam opozarja na pomanjkanje kadra, zlasti medicinskih sester na intenzivnih oddelkih. Na kliniki po njegovih besedah zato že od 28. septembra skorajda ne izvajajo elektivnih operacij.