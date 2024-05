Slovenci v Beogradu popolnoma izviseli: poglejte, kaj se jim je zgodilo

Priljubljena nemška skupina Rammstein je v petek zvečer v Beogradu poskrbela za spektakel, ki mu je bilo priča več deset tisoč oboževalcev. Nocoj se bo odvil še en koncert, oba skupaj pa si bo predvidoma ogledalo okoli 120.000 ljudi. Zaradi gneče je že v petek v Beogradu vladal kaos, nekateri pa so ostali celo brez sob, ki so si jih rezervirali veliko prej, poroča srbska Nova.

Med obiskovalci, ki so ostali brez prenočišča, je bil tudi Slovenec. Za srbski N1 je povedal, da so skupaj s prijatelji namestitev rezervirali pred več kot mesecem dni. Ker ves ta čas niso prejeli nobenega sporočila, da je kaj narobe, so bili po njegovih besedah ​​presenečeni, ko so v petek zvečer prispeli v Beograd in jim je lastnik prenočišča povedal, da zanje ni prostora, ker je sprejel več kot 40 rezervacij za 15 sob.

Slovenci so si nato poiskali nadomestno prenočišče, a verjetno bo imel spomin na koncert za vedno malce grenak priokus.