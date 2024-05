V Beogradu z zračno puško ustrelil dečka (10)

Policisti sumijo, da je bila krogla, ki je nocoj na dvorišču pred stavbo na Sarajevski 9 v Beogradu zadela dečka (10), izstreljena z okna.

Na terenu je veliko policistov, veliko jih je vstopilo v stavbo, trenutno pa iz avtomobilov jemljejo neprebojne jopiče. Verjetno se sumi, da je strelec v stavbi in bodo začeli preiskovati stanovanja.

Takoj po prijavi so na kraj prispele ekipe policije in nujne medicinske pomoči. O dogodku so poročali okoli 19.15.

Kot kaže, je bil otrok prestreljen v stegno in je bil ob prihodu reševalcev pri zavesti. Pred poslopjem je večje število policistov in ugotavljajo, kako je prišlo do poškodb. Policija napadalca trenutno išče. Gleda, kje bi lahko bil otrok streljan, poročajo srbski mediji.