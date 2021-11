»Lahko, da se bodo odločali, komu bodo nudili zdravstveno oskrbo in komu ne«

Predsednik republike Borut Pahor se je ob zaostrovanju epidemioloških razmer obrnil na javnost in pozval k cepljenju in spoštovanju ukrepov. Kot je zapisal, ve, da utegne biti njegov poziv preslišan, a da iskreno čuti potrebo, da vse opozori na to, kako zdaj zelo potrebujemo drug drugega. »Zdaj je tak čas. Pokažimo sebi in drugim, kar je v nas najbolj človeškega in najbolj humanega.«

Nihče od nas pa ne sme ogrožati zdravja in življenja drugih ...

Pahor je opozoril, da število hospitaliziranih covidnih bolnikov, ki potrebujejo intenzivno oskrbo, strmo narašča in se bližamo meji zmogljivosti zdravstvenega sistema. »Ne vem, ali si znamo predstavljati odgovornosti in stiske zdravstvenih delavcev, ki se utegnejo kmalu znajti v položaju, ko bodo odločali, komu bodo nudili zdravstveno oskrbo in komu ne. Tega si ne znamo predstavljati.« Mi vsi pa smo po njegovih besedah edini, ki jim lahko pomagamo, da do tega ne pride. »Na voljo so nam cepiva, cepimo se. Vsi, brez izjem, pa strogo upoštevajmo pravilo PCT, spoštujmo ukrepe in priporočila.

Vem, da del javnosti ne misli tako. Z različnimi predstavniki tega dela javnosti se pogovarjam in se bom še, ker skušam razumeti pomisleke. Toda zdaj bom rekel to, kar pravim tudi v teh pogovorih: vsi imamo pravico do različnih mnenj, nihče od nas pa ne sme ogrožati zdravja in življenja drugih.«