Prihaja burna noč, Arso izdal opozorilo

V drugi polovici noči na nedeljo bodo ob močnejših nalivih hitro narasli hudourniški vodotoki in manjše reke v vzhodni polovici države, opozarja Agencija RS za okolje. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 °C.

Ponoči se bodo od vzhoda začele pojavljati plohe in nevihte. Krajevno bodo možni močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 °C. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, s pogostejšimi krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Več sonca in suhega vremena bo na Primorskem, kjer bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 °C.