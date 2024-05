Filmska aretacija v središču Beograda. Mamila frčala skozi okno avta ...

Policisti so v Beogradu prijeli dva moška, ​​pri katerih so našli večjo količino narkotikov.

E. S (20) in V. S (21) so prijeli v Slaviji, ko so policisti v osebnem avtomobilu Škoda našli večjo količino mamil.

»Aretirana sta imela v avtu več vrečk z mamili, ki sta se jih skušala znebiti tako, da sta jih vrgla skozi okno. V času prijetja sta imela vrečke v rokah, med prijetjem pa so padli na asfalt. Bilo je kot v filmu,« je povedal vir, ki je seznanjen s primerom.

Po neuradnih podatkih so bili na terenu inšpektorji PS Stari Grad in intervencijska enota 92.

»V avtu sta imela heroin, a je policija pozneje v prtljažniku našla tudi večjo količino marihuane,« je povedal vir.

Po prijetju je bilo osumljenima odrejeno pridržanje do 48 ur, v katerem ju bodo privedli k tožilstvu, poroča mondo.rs.