Beovićeva: Zaradi kužnosti virusa se bomo z njim srečali vsi (VIDEO)

Potem ko so v Sloveniji v torek odkrili rekordno število okužb z novim koronavirusom in je NIJZ sprejel nove smernice cepljenja s poživitvenim odmerkom, je danes na novinarski konferenci za javnost spregovorila vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović. »Pred nami je zimsko obdobje in zaradi veliko kužnosti virusa lahko pričakujemo, da se bomo z njim srečali vsi. Kako bo to srečanje potekalo, se bomo odločili sami – če bomo cepljeni, po srečanje z virusom blago, v nasprotnem huje ali celo smrt. Odločitev za cepljenje je odločitev za življenje in normalizacijo življenja, ki so si jo privoščile mnoge zahodnoevropske države.«

»Cepljen človek lahko zboli, kakšnen bo potek bolezni, je odvisen tudi od cepljenja. Če so simptomi, je nujno, da opravite testiranje s PCR-testom. Nujno je, da vsi nosimo maske, spoštujemo distanco in redno prezračujemo prostor.«

Beovićeva meni, da je cepljenje edina pot iz pandemije, kot tudi zmanjševanje tveganih stikov. Popolna zapora je lahko le začasna, meni Beovićeva a virus bo zaradi svoje narave še vedno med nami. »Lanski ukrepi ob epidemiji so sprožili ogromno negodovanja, vprašanj, groženj, deskreditacij in ljudje se ukrepov niso držali,« je Beovićeva povedala o lanskoletnih ukrepih in dodala, da pa so s tem zdaj vendarle nejevernežem pokazali, da so virus z ukrepi vendarle nekoliko zamejili, saj so aktualne številke danes, ko ukrepov ni, precej zgovorne.

Beovićeva je uvodoma dejala, da če smo se leta 2020 ukvarjali s klasičnimi pristopi zamejitve širjenja novega koronavirusa, smo se leta 2021 proti hudim potekom že lahko zaščitili s cepivi, ki so po besedah Beovićeva dobra zaščita pred hospitalizacijo ali smrtnostjo, kar kažejo tudi slovenski podatki.

Cepljenim z vektorskimi cepivi posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ glede na trenutno epidemiološko situacijo poživitveni odmerek priporoča po vsaj dveh mesecih, je razvidno iz zapisnika skupine. Prav tako so razširili seznam ostalih skupin ljudi, ki jim priporočajo cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu 19.

Bojana Beović: »Veljavnost osnovnega cepljenja (z obveznima dvema odmerkoma ali z enim pri janssnu) je podaljšana do preklica in ni omejena na devet mesecev.«

Koliko časa poživitveni odmrek ščiti pred hujšim potekom okužbe še ni znano, je dejala Beovićeva, kot tudi ne, ali se bo treba vsako leto ponovno cepiti kot pri gripi.

Komu vse priporočajo cepljenje s tretjim odmerkom?

• vsem starejšim od 50 let

• vsem kroničnim bolnikom ne glede na starost

• oskrbovancem domov starejših in drugih socialno-varstvenih zavodov

• kdor koli se želi cepiti, od dopolnjenega 18. leta starosti

• poklicno izpostavljeni delavci: zdravstvo, socialno varstvo, šolstvo, gostinstvo, športniki, tisti, ki prihajajo v tesni stik z ljudmi.

Število okuženih je najvišje doslej, vlada pa je opozorila tudi, da je bilo v bolnišnice samo včeraj sprejetih 99 oseb s covidom 19.

Zmanjkuje prostora v intenzivnih enotah

Večina bolnišnic po državi že ukinja vse nenujne programe, da bi lahko zagotovile postelje za bolnike s koronavirusom. Po besedah koordinatorja covidnih bolnišničnih postelj Roberta Carotte maksimalna zmogljivost intenzivnih postelj znaša 191. To je nekoliko manj kot v prejšnjih valovih, razlogi pa so v pomanjkanju negovalnega kadra v bolnišnicah. Trenutno je zasedenih 159 postelj

