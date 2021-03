Razkrivamo, zakaj vas lahko na meji oglobijo

57. člen zakona o nalezljivih boleznih predpisuje globo v višini od 400 do 4.000 evrov za prekrške posameznikov.

Vlada je prepovedala potovanje v države z rdečega seznama. FOTO: Leon Vidic, Delo

predložili negativen izid PCR-testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja;

predložili dokazilo, da ste covid 19 preboleli (potrdilo o pozitivnem izidu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, a ni starejši od šest mesecev, ali pa potrdilo zdravnika, da ste covid 19 preboleli in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev);

predložili dokazilo o cepljenju proti covidu 19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca Astrazeneca najmanj 21 dni.

Od ponedeljka je potovanje v države in iz njih zaradi naraščajoče epidemije močno omejeno, z začetkom aprila se ponovno omejuje tudi gibanje med regijami. Vse naše sosede so na rdečem seznamu (izjemi sta administrativna enota Predarlska v Avstriji in administrativna enota Sardinija v Italiji), zato tja, če niste med izjemami, ne morete potovati.Notranji ministerje pojasnil, da bodo policisti ob neupravičenem potovanju državljane najprej pozvali k vrnitvi v državo, nato pa osebo kaznovali. Naknadno je razložil, da ljudi fizično ni mogoče zapreti v državo, ter da ima policija navodilo, če oseba ni ena od izjem in želi vseeno zapustiti državo, lahko plača globo in državo zapusti Na ministrstvu za notranje zadeve so za Slovenske novice pojasnili, da policist pri osebi, ki pride na izstopni mejni prehod ali kontrolno točko, opravi mejni nadzor in preveri, ali oseba izpolnjuje pogoje za izjemo pri prehajanju meje.Če oseba na izstopu ne izpolnjuje pogojev iz 11. člena odloka za potovanje v države na rdečem seznamu, jo policist opozori, da zaradi epidemiološke situacije ne more prestopiti meje. »Če se oseba, ki ima veljavne dokumente in tudi izpolnjuje pogoje za vstop v sosednjo državo, ne strinja s tem, da se vrne domov, ampak zavestno želi nadaljevati pot, ji policist izreče globo zaradi kršitve odloka v povezavi z zakonom o nalezljivih boleznih,« so sporočili in pojasnili, da oseba že ob vstopu na mejni prehod vstopi na območje, na katerem velja poseben režim za prehajanje meje, in tudi v drugih primerih, ko se ugotovi, da je oseba storila prekršek, ne more zapustiti tega posebnega območja le z izgovorom, da je spremenila namero in ne bo prestopila meje.Spomnimo, med izjeme, ki lahko iz Slovenije potujejo v rdeče države, sodijo dnevni šolarji in čezmejni dnevni delovni migranti, tranzitni potniki in tovorni promet ter tisti, ki potujejo iz nujnih razlogov za odpravo neposredne nevarnosti za zdravje ali življenje. Izjema pri potovanju velja tudi za prebolevnike in cepljene.Tisti, ki se v Slovenijo vračajo iz rdečih držav, pa morajo v desetdnevno karanteno, ki je ni več mogoče predčasno skrajšati, ali pa če boste: