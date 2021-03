Hojs si je primer Slovenca, ki potuje do Benetk, tolmačil po svoje

Ta izjema ni navedena v izjemah, a Hojs pravi, da težav ne bo



Na južnih mejah večji nadzor



Izjeme pri prehodu meje: delovni migranti s sedemdnevnim negativnim testom

Po predstavitvi odloka v nedeljo (28. marca), da se že s ponedeljkom (29. marca) dodatno omejuje vstop v državo in izstop iz nje, saj želi vlada tako pred velikonočnimi prazniki omejiti grožnjo širjenja novega koronavirusa, je povzročilo kar nekaj slabe volje, saj se je država čez noč zaprla. Notranji ministerje v Odmevih dejal, da bodo policisti ob neupravičenem potovanju najprej pozvali k vrnitvi v državo, nato pa človeka kaznovali.Poslovna pot v tujino ne sodi med izjeme pri izstopu iz države, medtem ko je izstop dovoljen dnevnim migrantom z negativnim testom. Kot je Hojs poudaril, se morajo v 14 urah v državo vrniti.Voditeljica Odmevovje Hojsa vprašala po konkretnem primeru. Sin gledalke ima potrdilo, da ima službo v tujini in mora na letališče v Benetkah. Vprašala je pri konzularni službi pri nas, kjer pa so ji odgovorili, da ni dovoljeno, da odide iz države. »Izjeme so v odloku precej jasno zapisane, gre za naše delovne migrante, res je, da tam piše, da se je treba v državo vrniti v 14 urah, sem pa prepričan, da če bi nekdo nedvoumno izkazal, da gre poslovno ali pa mora oditi nazaj na svoje delovno mesto, da težav ne bo,« odgovarja Hojs.»Enostavno je treba biti odkrit in povedati, da v Sloveniji živi toliko in toliko naših nekdanjih sodržavljanov, ljudi, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Bosni ali Srbiji, v Sloveniji pa zgolj začasno živijo. In da je pravzaprav običajna praksa, da ob koncih tedna, še bolj pa za praznike (in ti prazniki so pred nami) odhajajo domov. Stanje v Bosni, Srbiji in Makedoniji je vsak dan slabše, daleč od rdečega, ampak se že zelo približuje črnemu, zato je bilo treba omejiti predvsem to gibanje na naš jugovzhod,« je dejal Hojs.Medtem ko bodo pri zahodnih mejah nekoliko popustljivejši, pa to, kot kaže, ne bo veljalo za južne meje. Kot je dejal Hojs, ga je minister za zdravjepred dvema tednoma osebno obvestil o povečanju števila hospitaliziranih bolnikov z območja nekdanje Jugoslavije. »Gre za tiste, ki so bili v neposrednem ali posrednem stiku s temi ljudmi, zato smo se na žalost morali odločiti, da prepovemo oziroma omejimo tudi izstop iz naše države.« Dodal je, da ne gre toliko za izstop v naše severne ali zahodne meje, čeprav so tam tudi države rdeče.Po novem od ponedeljka ni več mogoče zapustiti Slovenije za potovanje v državo, ki je na rdečem seznamu (razen za tiste osebe, ki so covid 19 prebolele oz. so cepljene ter posebne izjeme), za vstop v državo pa je potreben PCR-test.Med posebne izjeme za izstop iz države v rdeče države/regije sodijo samo še osebe v tranzitu čez Slovenijo (največ 6 ur) ali transportu oz. prevozu blaga, šolarji do 13 let vključeni v izobraževanje v Sloveniji, diplomati ter osebe, ki sodijo med izjeme prehoda meje s sedemdnevnim negativnim hitrim ali PCR-testom, npr. šolarji nad 13 let, delovni migranti in osebe, ki mejo prehajajo iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo nevarnosti za zdravje ali življenje.Za vrnitev oziroma vstop v Slovenijo brez odrejene 10-dnevne karantene osebe potrebujejo:* negativni rezultat testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici EU ali državi članici schengenskega območja,* potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od 6 mesecev ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid 19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev,* dokazilo o cepljenju zoper covid 19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.