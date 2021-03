Preverite, kam lahko potujete in kdo lahko vstopi v Slovenijo

Prepovedano iz Slovenije v rdeče države

Vstop v Slovenijo le s PCR testom

Zemljevid Evrope z barvnimi oznakami držav glede na tveganje za okužbo z novim koronavirusom, uporablja se od 26. marca 2021. FOTO: Gov.si

V noči iz nedelje na ponedeljka bo dodatno omejen vstop v in izstop iz države, saj želi vlada na ta način pred velikonočnimi prazniki omejiti grožnjo širjenja novega koronavirusa. Po novem ne bo več možno zapustiti Slovenije za potovanje v državo, ki je na rdečem seznamu, za vstop v državo pa bo potreben PCR test, je dna Brdu pri Kranju pojasnil notranji ministerVlada je odlok o omejitvi prehajanja državne meje, ki bo veljal od ponedeljka do vključno 12. aprila, sprejela, ker želi v čim večji meri zajeziti, kar se pričakuje za praznike. To je večji odliv tistih, ki bivajo in živijo pri nas in imajo sorodnike ali pa so iz območja nekdanjega Jugoslavije, kjer je epidemiološko stanje izjemno slabo", je Hojs pojasnil na Brdu pri Kranju.S ponedeljkom bo prepovedano zapustiti Slovenijo za potovanja v države na rdečem seznamu, na katerem so med drugim vse sosednje države, pa tudi države Zahodnega Balkana. Kot je pojasnil, bo izjema med drugim veljala za tranzitne potnike in tovorni promet ter iz nujnih razlogov za odpravo neposredne nevarnosti za zdravje ali življenje. Izjema pri potovanju velja tudi za prebolevnike in cepljene, izhaja iz odloka.Dodatno se zaostrujejo tudi pogoji za vstop v državo. Od ponedeljka bo to možno le ob predložitvi negativnega molekularnega (PCR) testa na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja. Kot je pojasnil Hojs, so se za ukrep odločili, ker so opazili porast števila ponarejenih testov predvsem iz Severne Makedonije ter Bosne in Hercegovine.Vstop v državo je dovoljen tudi ob predložitvi dokazila o pozitivnem rezultatu PCR testa, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev, ali pa potrdila zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.Vstop bo mogoč tudi ob predložitvi potrdila o cepljenju proti covidu-19, pri čemer mora od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteči najmanj sedem dni, od prejema cepiva Moderne pa najmanj 14 dni. Pri cepivu AstraZenece pa mora od prvega odmerka miniti najmanj 21 dni.Če oseba teh dokazil nima, se ji odredi karantena. Te po novem sicer ni več možno predčasno prekiniti z opravljenim testom na novi koronavirus.Izjema pri prehajanju meje še vedno velja za dnevne delovne migrante, dvolastnike, šolarje in njihove starše, ki lahko predložijo tudi dokazilo o opravljenem hitrem testu na novi koronavirus, ki ni starejši od sedem dni. Izjeme ni mogoče uveljavljati, če se šolanje ne izvaja.Po novem tudi ni več dovoljen prestop državne meje izven kontrolnih točk, razen za dvolastnike med opravljanjem del. Kontrolne točke so nespremenjene, prav tako njihov delovni čas.