Razkrivamo zadnje podatke o stranskih učinkih cepiv proti covid 19

V Sloveniji od konca decembra 2020 poteka cepljenje proti novemu koronavirusu. Zaenkrat so na voljo tri cepiva – Pfizerjev Comirnaty, Modernino in Astrazeneca oziroma cepivo Vaxzevria –, kmalu pa bo na voljo še četrto, cepivo Jonhnson in Johnsona. Njegova prednost je, da se osebo cepi le z eno dozo, medtem ko sta za vsa tri prej našteta cepiva potrebni dve dozi. Do 18. aprila je bilo opravljenih prek 516 tisoč cepljenj, prijav stranskih učinkov pa je bilo vse skupaj 4138 ali 0,81 odstotka.



Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) je danes objavil nove podatke o neželenih učinkih po cepljenju s koronavirusom (podatki veljajo do 18. aprila 2021), ki jih bomo predstavili za vsako cepivo posebej.

Pfizer

Število cepljenj (prva ali druga doza): 357.806

Število prijav neželenih učinkov: 2424 (delež 0,68 odstotka; prijava lahko vsebuje več neželenih učinkov)



Za resne je Nijz označil 37 prijav (0,01 odstotek). Med njimi naštevajo:



– Pri štirinajstih starejših osebah s številnimi kroničnimi obolenji je prišlo do smrti po cepljenju. V prvem primeru je na dan cepljenja prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja, ugotovili so srčni infarkt, naslednji dan je oseba umrla. V drugem primeru je prišlo do nenadne smrti 12 dni po cepljenju pri osebi s predispozicijo zaradi hudega kroničnega obolenja srca. V tretjem primeru je bila oseba cepljena v času inkubacije covid in zato zbolela za pljučnico, zaradi katere je umrla. V četrtem primeru je prišlo do smrti 8 dni po cepljenju zaradi srčnega infarkta ob okužbi nejasnega izvora. Komisija pri ministrstvu za zdravje je vse štiri primere obravnavala in zaključila, da je povezava s cepljenjem malo verjetna. Ostali primeri pa so še v fazi preiskav.

– V štirih primerih je bila potrebna hospitalizacija (kolaps nekaj ur po cepljenju zaradi prebolevanja covid, prehodna možganska kap, prsna bolečina, levkemija/limfom). Tudi v teh primerih je bila povezava s cepljenjem malo verjetna, izpostavlja Nijz.

– Prejeli so še naslednje prijave neželenih dogodkov v časovni povezavi s cepljenjem, zaradi katerih je bila potrebna hospitalizacija: alergična reakcija, anafilaksija, venska tromboza, pljučna embolija, (prehodna) možganska kap, akutni miokardni infarkt, spontan pnevmotoraks, poslabšanje srčnega popuščanja ob okužbi dihal, padec in zmedenost ob okužbi neznanega izvora, epileptični napad, hud glavobol in trombocitopenija. Primeri so še v fazi zbiranja podatkov, pojasnjujejo iz inštituta.

Moderna

Število cepljenj (prva ali druga doza): 52.175

Število prijav neželenih učinkov: 73 (0,14 odstotka; prijava lahko vsebuje več neželenih učinkov)



Za resno je Nijz označil eno prijavo (0,001 odstotek): pri starejši osebi je prišlo do smrti po cepljenju: »Kot kaže je bila oseba cepljenja v času inkubacije covid in zato zbolela za pljučnico, zaradi katere je umrla. Primer je še v fazi preiskave.«

Astrazeneca ali Vaxzevria

Število cepljenj (prva ali druga doza): 106.297

Število prijav neželenih učinkov: 1686 (1,59 odstotka; prijava lahko vsebuje več neželenih učinkov)



Nijz je kot resne kvalificiral 21 prijav (0,02 odstotka):



– Pri treh osebah s kroničnimi obolenji je prišlo do smrti v dneh po cepljenju, v enem primeru pri osebi z napredovalim malignim obolenjem v paliativni obravnavi. Druga dva primera sta še v fazi preiskav.

– Obravnavali so tri prijave, kjer je bila potrebna hospitalizacija: v enem primeru zaradi bolečine v prsih in občutka težkega dihanja, šlo je za osteomuskularno bolečino, pojasnjujejo, povezava s cepljenjem pa je malo verjetna. V drugem primeru je po cepljenju prišlo do alergične reakcije (urtikarije z otekanjem). V tretjem primeru je poleg pričakovanih neželenih učinkov v smislu utrujenosti, glavobola in otekanja po obrazu, prišlo tudi do bolečine v prsih zaradi pomembnih zožitev koronarnih arterij.

– Prejeli so še naslednje prijave neželenih dogodkov v časovni povezavi s cepljenjem, zaradi katerih je bila potrebna hospitalizacija: patrestezije in izguba moči v okončinah, pankreatitis, miokardni infarkt, motnje srčnega ritma, venska tromboza, pljučna embolija, tromboza možganske arterije s trombocitopenijo ter tromboza arterije. Primeri so še v fazi zbiranja podatkov, pojasnjujejo iz Nijz.

